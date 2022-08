Michael Keaton n'a jamais vu en entier un film Marvel ou DC

Du côté des productions DC, Michael Keaton a été Batman. Chez Marvel, il a joué le Vautour. Pourtant, l'acteur vient d'avouer n'avoir jamais regardé jusqu'au bout les films de super-héros.

Michael Keaton, de Batman au Vautour

Au cinéma, Michael Keaton restera la première incarnation de Bruce Wayne. En 1989, il apparaissait dans Batman de Tim Burton et enfilait pour la première fois le costume du Chevalier noir. Une tenue qu'il a porté à nouveau en 1992, avec Batman le défi. Trente ans plus tard, le comédien devait reprendre son rôle mythique pour le film Batgirl. Cependant, bien que le film soit déjà tourné, il vient finalement d'être annulé par Warner et ne sera jamais visible. Qu'à cela ne tienne, Michael Keaton a également une apparition de prévue dans The Flash, prévu pour 2023. À moins que là encore Warner ne décide de changer ses plans et ne fasse disparaître le film d'Andy Muschietti...

Le Vautour (Michael Keaton) - Spider-Man : Homecoming ©Marvel

À côté de ces films DC, l'acteur a également participé à des productions Marvel. D'abord en 2017 avec Spider-Man : Homecoming, où il se présentait dans le rôle de l'antagoniste Adrian Toomes, alias le Vautour. Un personnage qui n'est pas revenu dans les suites de Spider-Man, mais à l'occasion de Morbius, dans les scènes post-générique.

Pas le temps de regarder les films

Même si la longue carrière de Michael Keaton ne se réduit pas à ces films super-héroïques, l'aura du comédien reste forte pour les fans DC ou Marvel. La preuve avec l'engouement lors de l'annonce de son retour dans la peau de Batman. Pourtant, l'acteur risque d'en décevoir plus d'un puisqu'il vient d'avouer auprès de Variety n'avoir jamais regardé en entier un de ces films de super-héros, que ce soit Marvel ou DC.

Je sais qu'on ne me croit pas, mais je n'ai jamais vu en entier l'un de ces films - que ce soit un film Marvel ou d'autres. Mais je ne dis pas que je ne les regarde pas parce que je suis un intello, croyez-moi, ce n'est pas ça. C'est juste que qu'il y a très peu de choses que je regarde. Je commence à regarder quelque chose, je me dis c'est bien, et je regarde trois épisodes, mais ensuite j'ai d'autres choses à foutre !

Même s'il ne dénigre pas ces productions, Michael Keaton n'a apparemment pas suffisamment de temps à accorder aux films ou séries de manière générale. Ça ne l'a en tout cas pas empêché de proposer des interprétations mémorables tout au long de sa carrière. Et malgré cela, nul doute que les fans seront ravis de le retrouver à l'écran, que ce soit en Batman ou en Vautour.