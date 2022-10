Si elle a continué de prêter sa voix pour les séries Les Griffin et Stoner Cats, Mila Kunis s'est fait assez rare dans des longs-métrages ces dernières années. L'actrice est de retour dans le drame American Girl, disponible sur Netflix depuis le 7 octobre 2022. Dans ce film de Mike Barker, la comédienne incarne Ani Fanelli, une journaliste new-yorkaise qui s'efforce de montrer qu'elle mène une vie parfaite. Mais derrière les apparences, les traumatismes du passé la hantent et resurgissent lorsqu'un réalisateur lui demande de témoigner sur la tuerie à laquelle elle a assisté dans son lycée.

Un projet inspiré du vécu de l'écrivaine et scénariste Jessica Knoll, sur lequel Mila Kunis officie également en tant que productrice. De passage dans le podcast Happy Sad Confused pour la promotion du film, l'actrice est revenue sur certains de ses projets emblématiques, de la série That '70s Show à Black Swan, en passant par le mal-aimé Jupiter : Le Destin de l'univers des Wachowski, qui avait connu un échec au box-office lors de sa sortie en 2015, ne récoltant que 183,8 millions de dollars de recettes mondiales, dont seulement 47,3 millions en Amérique du Nord.

Au cours de l'émission, la comédienne a confié que le budget du projet, estimé à plus de 150 millions de dollars à l'arrivée, a été "réduit de moitié". Lors de l'annonce de cette décision, Mila Kunis a compris que le blockbuster ne serait pas à la hauteur des ambitions des cinéastes, et que la production serait très compliquée. Elle a ajouté :

Le budget initial était deux fois plus élevé. Vous pouvez faire beaucoup plus de choses avec beaucoup plus d'argent. Souvent, ces types de projets ont un très bon scénario, mais aussi d'autres choses extraordinaires. Juste avant la pré-production, pour une multitude de raisons liées aux studios et à d'autres choses, le budget a été réduit. Le film était donc différent. J'aurais aimé que Channing soit là parce que nous avons de bonnes histoires sur le sujet.