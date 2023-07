Mission Impossible 7 : le réalisateur évoque la mort de ce personnage

"Mission : Impossible, Dead Reckoning Partie 1" est un peu plus sombre que les films précédents de la saga. En témoigne la mort d’un personnage important, sur laquelle Christopher McQuarrie s’est expliqué. Attention car cet article contient évidemment des spoilers sur l’intrigue du long-métrage !

Mission: Impossible 7, un opus plus sombre pour la saga

Ethan Hunt et son équipe sont de retour dans les salles françaises depuis le 12 juillet dernier. Dans Mission: Impossible, Dead Reckoning Partie 1, ils font cette fois face à une mystérieuse nouvelle arme, qui pourrait changer la face du monde. Alors que cette arme est convoitée par de nombreuses personnes, l’IMF doit tout faire pour empêcher qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains. Même si l’un de ses membres doit y laisser la vie...

Attention, SPOILERS !

Mission Impossible 7

C’est Christopher McQuarrie qui a de nouveau réalisé Mission Impossible 7, qu’il a également écrit avec Erik Jendresen. Le réalisateur et scénariste était déjà derrière les deux derniers opus de la saga. C’est notamment lui qui avait introduit Ilsa Faust dans Rogue Nation. Depuis, cette dernière a fini par former un quatuor avec Ethan, Benji et Luther. Elle fait donc son retour dans Dead Reckoning Partie 1 afin d’aider Ethan et ses amis à retrouver l’arme qui menace le monde. Malheureusement, le personnage incarné par Rebecca Ferguson trouve la mort dans ce nouvel opus, qui s’avère être plus sombre que ses prédécesseurs.

Christopher McQuarrie se confie sur la mort d’Ilsa

Au cours d’une scène sur un pont vénitien, Ilsa affronte Gabriel, l’antagoniste incarné par Esai Morales. Et ce dernier prend le meilleur sur elle, finissant par la poignarder. Une mort marquante puisque c’est la première fois dans la saga qu’un personnage majeur meurt après avoir pris part à différents films de la franchise - si on ne considère pas Alan Hunley (Alec Baldwin) comme majeur.

Mission Impossible 7

Mais pour le réalisateur de Mission Impossible 7, cette mort était nécessaire. Au cours d’une interview avec USA Today, Christopher McQuarrie a ainsi expliqué qu’elle servait l’intrigue du long-métrage et qu’elle était fidèle à l’univers de la saga :

C’était une décision très difficile à prendre. Mais on savait qu’on devait la prendre pour que le film ait de vrais enjeux, et qu’il reste fidèle à la saga. Les Mission Impossible sont avant tout le parcours d’Ethan, et il continue d’avoir cette tendance à perdre les personnes les plus proches de lui. C’était une conversation vraiment difficile à avoir pour nous, et on savait que cette scène provoquerait des réactions, mais on savait aussi que cela est la réalité de l’univers qui a été créé à travers sept films.

Mission Impossible 8 repoussé ?

Rebecca Ferguson ne participera donc pas au huitième film de la saga. En revanche, on devrait retrouver dans Dead Reckoning Partie 2 tous les autres personnages importants ayant survécu à la première partie. Mais il faudra peut-être patienter plus longtemps que prévu avant de pouvoir découvrir la suite des aventures d’Ethan Hunt et son équipe.

Pour rappel, le principal syndicat de comédiens a récemment rejoint la grève entamée par les scénaristes en mai dernier. Et selon The Hollywood Reporter, Mission Impossible 8 fait partie des films à être impactés par ce mouvement. Déjà en pause pour permettre aux principaux acteurs de faire la promotion du septième opus, le tournage devrait ensuite reprendre plus tard que prévu. Il faut donc s’attendre à ce que la date de sortie du film, pour le moment fixée au 26 juin 2024, soit repoussée.