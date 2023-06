Mission Impossible 7 : les coulisses d'une course-poursuite hallucinante dévoilées

Pour une cascade compliquée de "Mission Impossible 7", Tom Cruise a conduit avec une seule main, l'autre étant attachée à l'actrice Hayley Atwell. Une vidéo des coulisses dévoile ce processus compliqué et impressionnant.

Mission Impossible 7 : toujours plus gros

Un an après Top Gun: Maverick, Tom Cruise va à nouveau se livrer à des cascades de dingues pour Mission : Impossible 7. Il y incarnera pour la septième fois Ethan Hunt, l'agent de l'IMF qui tentera à nouveau de sauver le monde. Le film s'annonce grandiose et sera même le plus long de la saga. Il faut dire qu'il faudra bien plus de 2h30 pour qu'Ethan enchaîne les innombrables scènes d'action qu'on nous vend depuis des mois.

En effet, Paramount Pictures continue de promouvoir la sortie du film grâce à des bandes-annonces, mais également des vidéos des coulisses. Et comme on peut le voir dans le dernier behind the scenes (vidéo en une d'article) mis en ligne par le studio, Mission Impossible 7 nous emmènera notamment à Rome. C'est là qu'Ethan Hunt se livrera à une course-poursuite monumentale aux côtés du personnage d'Hayley Atwell et dans le but d'échapper à celle qu'interprète Pom Klementieff.

Tom Cruise, une seule main sur le volant

Après avoir traversé les rues de Paris à moto dans Paris dans Mission Imposible 6 (2018), Tom Cruise s'est donc livré à une sacrée cascade en conduisant avec une seule main ! Pas du genre à se faciliter la tâche, c'est en étant attaché à Hayley Atwell que l'acteur a enchaîné les dérapages - les deux personnages étant menottés l'un à l'autre. Et comme si la difficulté n'était pas suffisante, Tom Cruise a fait cela avec parfois deux imposantes caméras postées sur le capot de la voiture ou accrochées sur un côté.

Tom Cruise - Mission Impossible 7 ©Paramount Pictures

Comme on peut le voir dans la vidéo, tout a été fait de la manière la plus réaliste possible et sans trucage pour que le public ressente le danger de cette séquence. Et d'après Hayley Atwell présente aux côtés de Tom Cruise, elle ne devrait pas oublier cette expérience.

Une expérience qui se poursuit ensuite dans une Mini Fiat jaune. On apprend que la production a construit le véhicule pour le rendre plus rapide que les modèles classiques. Le plus difficile était alors de garder le contrôle. Certainement une mission impossible pour certains. Mais pas pour Tom Cruise...

Mission Impossible 7 sortira dans les salles le 12 juillet 2023.