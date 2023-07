Mission Impossible 7 : l’étrange caméo de Julia Roberts auquel on a échappé

"Mission Impossible 7" aurait dû débuter avec une séquence se déroulant dans le passé par rapport à l’intrigue principale du film. Et si cette scène avait été gardée, Julia Roberts aurait pu y apparaître !

Mission Impossible 7 a changé sa scène d’introduction

Cela fait maintenant plus de deux semaines que Mission Impossible - Dead Reckoning Partie 1 est sorti dans les salles françaises. Dans ce nouvel opus de la célèbre franchise d’action, Ethan et son équipe doivent mettre la main sur une nouvelle mystérieuse arme, qui menace de changer la face du monde. Pour éviter qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains, les membres de l’IMF doivent tout tenter, même si cela doit coûter la vie à l’un d’entre eux.

Ethan Hunt (Tom Cruise) - Mission Impossible 7 © Paramount Pictures

Comme expliqué il y a quelques jours, Mission Impossible 7 devait commencer d’une manière différente. Son réalisateur et scénariste, Christopher McQuarrie, pensait débuter le film avec une scène se déroulant en 1989. Finalement, la séquence a été écourtée, et placée à différents moments du film. Il s’agit des passages où Gabriel assassine la petite amie d’Ethan. Tom Cruise n’a donc pas eu à être rajeuni numériquement, puisqu’on ne le voit que de dos dans les flash-backs montrant la scène de 1989.

Julia Roberts aurait pu y participer !

Mais si McQuarrie n’avait pas changé d’avis et avait opté pour la scène d’introduction prévue au départ, Julia Roberts aurait pu y prendre part ! C’est ce que le réalisateur et scénariste de Mission Impossible 7 a récemment révélé au cours d’une interview pour The Empire Spoiler Special Film Podcast. Il a expliqué que la célèbre actrice aurait pu remplacer Mariela Garriga dans le rôle de la petite amie d’Ethan. Car l’époque de la scène coïncidait avec la période durant laquelle elle s’est révélée au grand public :

J’ai repensé à qui était l’ingénue, l’étoile montante en 1989 ? Et c’est à peu près à cette époque qu’est sorti Mystic Pizza. Et je me suis dit ‘Oh mon Dieu ! Julia Roberts, la Julia Roberts d’avant Pretty Woman, pourrait jouer cette jeune femme.

Mais McQuarrie a donc finalement abandonné cette idée. Comme il l’explique lui-même, mettre une telle séquence avec Tom Cruise ou encore Julia Roberts rajeunis aurait sans doute distrait le public de l’histoire que raconte la scène en question. En plus de cela, toujours d’après McQuarrie, cela aurait coûté très cher à la production de Mission Impossible 7. On a donc échappé à un caméo qui aurait été assez surprenant.

En tout cas, la saga Mission Impossible se poursuivra avec un huitième opus. En revanche, il faudra peut-être attendre un peu plus longtemps que prévu avant de pouvoir découvrir Dead Reckoning Partie 2. Car, pour rappel, le tournage est impacté par la grève en cours à Hollywood.