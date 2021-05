Mission : Impossible 7 : Tom Cruise s’explique sur son coup de gueule sur le tournage

En fin d’année dernière, un enregistrement avait fait le buzz. On y entendait Tom Cruise pousser un coup de gueule sur le plateau de "Mission : Impossible 7", suite au non-respect des gestes barrières de certains membres de l’équipe du tournage. L’acteur est revenu pour la première fois sur l’incident.

Mission : Impossible 7, le retour tant attendu d’Ethan Hunt

Sorti en 2018, Mission : Impossible - Fallout a fait un véritable carton, séduisant massivement le public et les critiques. En toute logique, le septième opus de la saga est donc très attendu. D’autant que Christopher McQuarrie est de nouveau au scénario et derrière la caméra. Et si on ne connaît encore rien de l’intrigue de Mission : Impossible 7, le casting est également très alléchant.

En plus de Tom Cruise, de retour dans la peau d’Ethan Hunt pour la septième fois, son fidèle acolyte Luther Stickell sera de nouveau incarné par Ving Rhames. Simon Pegg et Rebecca Ferguson seront aussi de nouveau présents dans la peau de Benji et Ilsa Faust. On retrouvera également Vanessa Kirby et Angela Bassett, apparues dans le dernier film, et on aura aussi droit au retour plus inattendu d’Henry Czerny, plus vu depuis le premier film. Quant aux nouveaux venus, on pourra entre autres voir Hayley Atwell et Pom Klementieff leur donner la réplique. Autant dire que cette distribution fait encore plus monter l’impatience autour du film.

Tom Cruise met les choses au clair

Si la sortie de Mission : Impossible 7 est encore loin, Empire a décidé de dédier son prochain numéro au film de McQuarrie. Le magazine britannique a donc interrogé Tom Cruise sur le tournage du long-métrage. Il l’a entre autres questionné sur l’une des cascades du film, présentée comme la plus dangereuse de la carrière de l’acteur. Empire dévoilait même hier une photo exclusive de la séquence en question.

Et le magazine a profité de l’occasion pour interroger Cruise sur l’un des moments marquants du tournage de M:I 7. En décembre dernier, l’acteur s’en était vivement pris à des membres de l’équipe de tournage qui n’avaient pas respecté la distanciation sociale. Un enregistrement audio du coup de gueule avait fuité, et on pouvait y entendre la colère froide de l’interprète d’Ethan Hunt face aux techniciens, qui n’en étaient pas à leur coup d’essai. L’enregistrement avait vite fait le tour du monde, et Cruise n’avait pas encore été entendu sur ce moment.

Pour Empire, l’interprète d’Ethan Hunt s’est donc expliqué sur son geste de colère. Il faut rappeler qu’à cette époque, la pandémie avait connu une vive augmentation en Grande-Bretagne. Et s’il n’a pas exprimé de regret sur l’incident, il a ainsi tenu à remettre les choses dans leur contexte :

J’ai dit ce que j’ai dit. Il y avait beaucoup en jeu à ce moment. Mais ce n’était pas mon équipe entière. J’ai demandé à l’équipe de quitter le plateau, et je me suis seulement adressé aux personnes concernées.

Un coup de gueule efficace

Quoi qu’il en soit, son coup de gueule semble avoir eu l’effet désiré. Depuis cet incident, le tournage de Mission : Impossible 7 n’a plus été arrêté, malgré les différents déplacements dans de nombreux pays. En plus de l’Angleterre, les équipes du film ont notamment posé leurs caméras en Italie, à Abu Dhabi et en Norvège pour les prises de vues.

Ethan Hunt (Tom Cruise) - Mission : Impossible 7 © Empire Magazine

Récemment repoussée, la sortie de Mission : Impossible 7 est désormais prévue pour le 25 mai 2022. En espérant que le film ne connaisse pas de nouveaux reports. Suivra ensuite un huitième opus pour Ethan Hunt et sa bande. Celui-ci devrait arriver le 5 juillet 2023 dans les salles.