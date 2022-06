Mission Impossible 8 : les cascades de Tom Cruise seront "historiques" d'après un membre de l'équipe

"Mission Impossible 8" n'arrivera que dans deux ans mais on nous vente déjà un film exceptionnel grâce aux cascades proposées par Tom Cruise. L'acteur compte aller encore plus loin pour le plus grand plaisir de ses fans.

Après Top Gun 2

Tom Cruise est actuellement en train de cartonner au box-office mondial avec Top Gun 2. Un retour gagnant pour Maverick, plus de trente-cinq ans après le premier film réalisé par Tony Scott. La suite a déjà engrangé plus de 600 millions de dollars et devrait, d'après les prévisions, en récolter encore suffisamment pour s'approcher du milliard (voire le dépasser ?). Mais on a déjà la tête ailleurs, vers d'autres cieux, avec Mission Impossible 7 attendu pour 2023.

Mission Impossible 7 ©Paramount

La saga va se poursuivre avec deux prochains longs-métrages, tournés l'un après l'autre, et qui pourraient marquer la fin pour le personnage d'Ethan Hunt. En effet, Mission Impossible 7 et 8 sont pour le moment titrés Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part 1 et Part 2. Un diptyque qui sera encore une fois marqué par des cascades de folies menées par Tom Cruise lui-même. Déjà, la bande-annonce impressionnante du septième opus nous en a mis plein les yeux. Une vidéo intelligemment faite car elle insiste sur des scènes d'action sans trop en révéler. Mais si on en croit des récentes déclarations, le huitième film poussera le curseur encore plus loin.

Mission Impossible 8 s'annonce exceptionnel !

C'est en effet ce qu'a fait comprendre le monteur Eddie Hamilton, qui a travaillé sur Top Gun 2, les deux précédents Mission Impossible et les deux à venir. Dans une interview donnée à Screenrant, il explique avoir passé trois mois en Afrique du Sud, en début d'année, où était filmé le troisième acte de Mission Impossible 8. Et ce qu'il a vu l'a vraiment impressionné puisque, d'après lui, les cascades proposées par Tom Cruise seront tout simplement "historiques".

Je le jure, certaines des choses qu'il fait sont historiques. Je n'exagère pas. Vous allez le regarder et vous, Tom l'a encore fait. Il l'a vraiment encore fait. Et, honnêtement, c'est incroyable de pouvoir être aux premières loges de ce genre de choses. Il va y avoir des moments dans Mission Impossible 8 où vous aurez le même genre de sensation et où vous n'allez pas en croire vos yeux. Encore deux ans à attendre et vous verrez.

Le monteur se montre plus qu'élogieux et vente un film incroyable en terme d'action. Il faut dire qu'à chaque film Tom Cruise cherche à proposer aux spectateurs des choses de plus en plus folles. Pour Top Gun 2, il n'a pas manqué l'occasion d'aller lui-même piloter un avion de chasse. Et pour MI7, il aurait fait la cascade la plus dangereuse de sa carrière. S'il parvient à faire encore plus fort, cela promet un moment exceptionnel. Une "expérience cinématographique extraordinaire" comme le décrit Eddie Hamilton.

S'il faudra bien attendre 2024 (le 26 juin précisément) pour voir le résultat de Mission Impossible 8 (dont le tournage continue), le septième arrivera lui l'année prochaine, le 12 juillet 2023. Tom Cruise sera donc, a priori, au sommet trois années de suite. L'acteur semble donc bien partie pour marquer l'histoire. Lui qui se voit ni plus ni moins comme "le sauveur du cinéma".