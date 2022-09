Un couple de promeneurs a eu la chance de tomber par hasard sur Tom Cruise, alors que celui-ci tournait une séquence spectaculaire pour "Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 2". La star s'est rendue disponible pour quelques photos. Et cet événement a priori anecdotique en dit peut-être beaucoup sur la fin de "Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1"...

Tom Cruise s'est-il déjà reposé ?

Les jours se suivent et se ressemblent pour Tom Cruise. À la différence que sa routine consiste à produire des grands films d'action et, pour ce faire, assurer lui-même des cascades toutes plus folles les unes que les autres. Grand amateur de sensations fortes, il ne manque pas une occasion de sauter en chute libre, piloter et grimper sur des avions, foncer et sauter à moto... Bref, Tom Cruise fait du Tom Cruise, pour son plus grand bonheur et celui de ses fans. Tout récemment, alors qu'il tourne au Royaume-Uni Mission : Impossible 8 (Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 2), huitième opus de la saga débutée en 1996, il a fait la journée de plusieurs promeneurs en s'arrêtant auprès d'eux et en leur permettant d'immortaliser la rencontre.

Ethan Hunt (Tom Cruise) - Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1 ©Paramount Pictures

"Il était sympa, poli, et vraiment humble"

Alors que Lucie Hinch et Adam Wheeler, accompagnés de leur chien, se promènent mardi 13 septembre autour du Lake District, au nord-ouest de l'Angleterre, ils sont intrigués par deux hélicoptères et un parapentiste qui descendent une paroi rocheuse. Un parapentiste déposé par un hélicoptère au sommet d'un versant montagneux, puis un autre qui évolue à côté du parapentiste pendant sa descente.

Une opération répétée plusieurs fois. Il se murmure parmi plusieurs promeneurs qu'il s'agit de Tom Cruise en plein tournage. Lucie Hinch et Adam Wheeler décident donc d'attendre. Et finalement, au bout d'une petite heure à patienter, c'est bien Tom Cruise qui se dirige vers eux. La rencontre, rapportée par The Northern Echo, a ravi le couple, qui a eu sa photo.

Tom Cruise pose avec ses fans

Il était sympa, poli et vraiment humble. Tom Cruise s'est excusé pour le bruit causé par les hélicoptères et a demandé comment on allait. Il s'est assuré que tous ceux qui voulaient une photo avec lui l'auraient. (...) On a blagué sur le fait qu'on l'avait attendu une heure, puis qu'on était partis et enfin revenus pour le voir. Il a ri et nous a remercié d'être revenus.

Une indication sur la transition entre M:I 7 et M:I 8 ?

L'acteur, au sommet de sa carrière avec l'immense succès de Top Gun : Maverick, n'est pas des plus aisés à suivre. Et le rencontrer ainsi a donc tout d'un privilège rare. Mais cette rencontre donne aussi peut-être, malgré elle, une indication sur Mission : Impossible 7 et Mission : Impossible 8. En effet, ces deux films, deux parties d'un même récit, enchaîneront directement leurs péripéties.

La première bande-annonce de Mission : Impossible 7 (ci-dessus) nous laissait sur l'acteur sautant d'une moto depuis le sommet d'une falaise, vêtu d'une combinaison noire, comme celle qu'il porte sur la photo ci-dessus. Il est donc hautement permis de faire l'hypothèse que la séquence de parapente tournée ce mardi puisse être la suite directe de cette cascade. Et que donc Mission : Impossible 7 se terminerait sur le saut dans le vide de Tom Cruise, et que Mission : Impossible 8 reprendrait directement à l'ouverture de son parachute ?

Une transition très envisageable, d'autant plus que ce serait alors la définition et l'illustration parfaites d'un cliffhanger...