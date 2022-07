Mission Impossible 8 : Tom Cruise dans une nouvelle cascade hallucinante

Lancé dans sa course contre le temps et actuellement patron incontesté du très grand spectacle hollywoodien, Tom Cruise vient de fêter ses 60 ans en Angleterre, où il travaille actuellement sur "Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 2". Pour célébrer la superstar, Christopher McQuarrie a posté une première et renversante image du tournage.

Tom Cruise, l'homme à l'envers

Tom Cruise a eu 60 ans ce 3 juillet 2022, et l'acteur, producteur et cascadeur superstar d'Hollywood est actuellement à un nouveau sommet de sa carrière. Avec Top Gun : Maverick, célébré par la critique et cumulant plus d'1,1 milliard de dollars au box-office, il connaît en effet une popularité et un succès inédits. C'est un fait : Tom Cruise refuse de vieillir. Et pousse les curseurs un peu plus loin à chaque nouvelle production.

C'est pour rendre hommage à son illustre partenaire sur Jack Reacher et la saga Mission : Impossible que le réalisateur Christopher McQuarrie a ainsi posté une image du prochain Mission : Impossible - Dead Reckoning Part Two, attendu pour 2024. Une photographie évidemment aérienne, et évidemment une cascade de folie. Une image parfaitement "Cruisienne" donc, accompagnée avec simplicité du message : "Joyeux 60 ans, Tom." Simple, et vertigineux.

De la répétition à la cascade

Sur cette image, Tom Cruise se supend aux ailes d'un biplan Boeing-Stearman Model 75. L'appareil, modèle célèbre de la Seconde guerre mondiale, est lancé dans un tonneau. Une image impressionnante qui sera au coeur d'une séquence d'action de Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 2, qu'on peut déjà rêver hors normes. En effet, au vu du trailer de Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1, qui déjà dévoile des images à se casser le corps et le cerveau, sa suite devrait logiquement en faire encore plus.

On avait pu poser les yeux sur la préparation de cette cascade cet hiver. L'acteur avait en effet été photographié sur une autre version du même avion en pleine répétition. Quelques temps auparavant, une vidéo montrait Tom Cruise aux commandes de l'avion qui semble être celui que l'on découvre maintenant dans la photographie de Christopher McQuarrie.

Tom Cruise - Mission : Impossible 8 ©geoff-robinson-splash-news-1

Sur la photographie de Christopher McQuarrie, on distingue un dispositif de prises de vue sur la queue de l'appareil. Et l'acteur semble lui en costume. Cette image peut ainsi être vue comme vraisemblablement la toute première photographie du tournage de Mission Impossible : Dead Reckoning Partie 2. Ainsi, après Top Gun : Maverick, il est vertigineux d'imaginer jusqu'où Tom Cruise va ainsi nous emmener dans ces deux prochains films M:I...