"Cela va être extraordinaire" : un acteur de Mission Impossible 8 promet un grand film d'aventure

La production de "Mission Impossible 8" serait loin d'être terminée d'après Shea Whigham, mais le résultat devrait valoir le coup. L'interprète de Jasper Briggs promet que le public sera "stupéfait".

Mission Impossible 8 se fait attendre...

Même si Mission Impossible 7 (2023) n'a pas été le succès financier attendu, on attend de pied ferme le prochain opus de la saga portée par Tom Cruise. Une attente qui devient longue puisque Mission Impossible 8 a été repoussé à plusieurs reprises. Dernièrement, on apprenait que le tournage avait été mis en pause à cause d'un problème de sous-marin... On espère néanmoins que la suite des aventures d'Ethan Hunt sera prête pour le 21 mai 2025, date de sortie annoncée par Paramount. Même s'il s'agit d'une suite de MI7, l'histoire reste floue, mais de nombreux personnages du précédent opus seront de retour.

Pas Ilsa Faust a priori, puisque Rebecca Ferguson a d'elle-même décidé de quitter la saga. Grace (Hayley Atwell) devrait, sauf grande surprise, être de la partie, tout comme Gabriel (Esai Morales), Paris (Pom Klementieff) ou encore Jasper Briggs (Shea Whigham). Ce dernier a été introduit dans MI7. C'est lui qui est chargé de traquer Ethan Hunt.

Shea Whigham - Mission Impossible 7 ©Paramount Pictures

Dans le film, il finit par comprendre que l'agent n'est pas l'ennemi à abattre, et l'aide lors de la séquence du train. Une séquence que Shea Whigham a réclamé à Christopher McQuarrie, comme il l'expliquait lors d'un entretien avec The Hollywood Reporter. Sa seule exigence pour ce long-métrage étant qu'on lui donne l'occasion de tourner une scène marquante avec Tom Cruise. Une scène que l'acteur pourrait comparer à Usual Suspect (1995), dont Christopher McQuarrie avait signé le scénario.

J'ai dit à Christopher McQuarrie : « Je ne veux pas d'une plus grande caravane, plus d'argent ou de meilleurs repas. Je veux juste une scène entre Tom et moi, où toi, "McQ", l'écrira comme tu as fait avec Usual Suspects, où nous auront la possibilité de s'en rapprocher. Et il a été à la hauteur.

Pour Shea Whigham, Mission Impossible 8 sera "extraordinaire"

Pour Shea Whigham, le tournage de Mission Impossible 8 s'est terminé le mois dernier. Après cela, l'acteur a pu partager un repas avec Tom Cruise qui lui a alors expliqué que la production du film était loin d'être terminée. D'après la star de la saga, ils entrent désormais dans un sprint final pour pouvoir sortir le film à temps : "Tom m'a dit : Tu te rends compte que le film sortira dans un an ? Ça va être un sprint pour finir ce putain de truc".

Une déclaration qui pourrait inquiéter les fans qui craindraient que Tom Cruise ne parvienne pas à aller au bout de la production en respectant la deadline. Mais dans tous les cas, le résultat devrait valoir le coup à en croire Shea Whigham qui s'est montré très élogieux sur la vision de Tom Cruise et Christopher McQuarrie pour ce Mission Impossible 8, assurant que le public sera "stupéfait".

Ce qu'il est en train de faire... Les gens vont être stupéfaits. Il veut faire un vrai film d'aventure, et avec McQuarrie ils ont une idée précise de ce qu'ils veulent en faire. Cela va être extraordinaire.

On espère pouvoir juger du résultat le 21 mai 2025 dans les salles.