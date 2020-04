Mission Impossible : les deux prochains films repoussés

Même les héros de cinéma les plus forts ne peuvent résister au coronavirus. Tom Cruise sait qu'il doit encore incarner Ethan Hunt dans au moins deux nouveaux films "Mission : Impossible" mais ils viennent chacun de changer de date de sortie. Une habitude répandue en ce moment.

Quelques résistants n'avaient pas encore jugé nécessaire de modifier leur date de sortie. Mais on voit chaque semaine que tout le monde passe par là et même dernièrement le prochain Spider-Man, que Disney vient tout juste de reporter alors qu'il n'avait pas été concerné par un report lorsque tous les autres films Marvel de la phase 4 y sont passés. Cette semaine, on évoquait aussi le cas de Mission : Impossible 7 qui restait accroché à la date du 21 juillet 2021. Le nouvel opus de la célèbre saga avait été contraint de s'arrêter alors que son tournage devait passer par l'Italie. Il se disait il y a peu que Tom Cruise espérait retrouver le chemin du plateau cet été mais l'incertitude planait encore. De plus, on ne savait pas ce qu'il allait advenir des séquences Italie dans ce contexte.

Garder les dates de sorties intactes ? Une mission impossible

De retour à la réalisation, Christopher McQuarrie devait enchaîner avec son équipe les tournages des épisodes 7 et 8 afin qu'ils arrivent en 2021 et 2022. La Paramount vient de réagir et annonce que des nouvelles dates viennent d'être définies. Mission : Impossible 7 arrivera donc le 19 novembre 2021, quand le suivant passe du 5 août 2022 au 4 novembre 2022. Nous avions pris l'habitude d'avoir les films de la franchise en plein été mais les prochains vont rompre ça. Ces dates sont pour les écrans américains sauf que, vous en avez l'habitude, la sortie française des gros projets se passe en général deux jours avant, les USA accueillent les nouveautés le vendredi et nous les mercredis.

On ne sait pas encore ce que les deux prochains Mission : Impossible vont raconter mais le fait qu'ils soient tournés l'un après l'autre peut laisser penser qu'ils auront un lien étroit dans la narration. Pour la partie en Italie au sein du 7, ce report de la date devrait permettre de tourner là-bas en laissant un peu de temps pour que la situation s'apaise et que les conditions sanitaires soient réunies. On verra si le studio gardera ses plans intacts ou si une refonte du scénario permettra de se passer de ce pays.