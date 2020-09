Mort sur le Nil : Gal Gadot et Armie Hammer sur de nouvelles images

À un peu moins d’un mois de sa sortie, "Mort sur le Nil" s’offre de nouvelles images qui mettent en vedette certains des principaux acteurs de son gros casting. Le film est attendu pour le 14 octobre prochain dans les salles françaises.

Mort sur le Nil, trois ans après Le Crime de l’Orient Express

Après Le Crime de l’Orient-Express, sorti en 2017, Kenneth Branagh dévoilera bientôt sa deuxième adaptation d’une des enquêtes d’Hercule Poirot imaginées par Agatha Christie avec Mort sur le Nil. L’histoire se déroule cette fois sur un bateau en croisière sur le Nil, le SS Karnak. Alors que deux jeunes mariés comptaient y passer une lune de miel idyllique, la femme est soudainement assassinée. Le capitaine demande alors à Hercule Poirot, lui aussi à bord pour des vacances, de mener l’enquête. Le détective va vite se rendre compte que dans cette affaire d’amour obsessionnel, ce ne sont pas les suspects qui manquent. Sur fond de paysages grandioses, Poirot va devoir faire face à des rebondissements et des retournements de situation et découvrir la vérité sur le crime.

Comme pour sa précédente adaptation d’une œuvre d’Agatha Christie, Kenneth Branagh, qui retrouve le rôle du célèbre détective belge, devrait proposer une intrigue très proche de celle de la source originale. Et comme pour son Crime de l’Orient-Express, il s’est entouré d’un casting de stars pour Mort sur le Nil. Tom Bateman, qui jouait déjà Bouc dans Le Crime de l’Orient-Express, retrouve lui aussi son personnage. Quant au reste de la distribution, Gal Gadot y joue Linnet Ridgeway Doyle, Armie Hammer incarne Simon Doyle, Annette Benning prête ses traits à Euphemia Bouc et Russell Brand à Linus Windlesham. On pourra aussi y voir Emma Mackey, révélée grâce à son rôle dans Sex Education, en Jacqueline de Bellefort, Sophie Okonedo dans le rôle de Salome Otterbourne et Letitia Wright, alias Shuri dans le MCU, dans celui de Rosalie Otterbourne.

L’ambiance colorée du Crime de l’Orient-Express de Kenneth Branagh de retour sur les premières images de Mort sur le Nil

Alors que la sortie de Mort sur le Nil se rapproche, 20th Century Studios a véritablement lancé la promotion du film de Branagh le mois dernier en dévoilant son alléchante bande-annonce, qui montrait son casting cinq étoiles en action. Et c’est cette fois avec quatre nouvelles photos mises en ligne sur son compte Twitter que le studio booste la promotion de Mort sur le Nil et fait monter l’attente autour du film.

Les photos mettent en scène Gal Gadot et Armie Hammer en costume, se baladant dans ce qui pourrait être un marché du Caire et sur un bateau à moteur avec d’autres membres du casting. On y voit aussi Kenneth Branagh en Poirot, arborant toujours sa moustache si caractéristique dévoilée dans Le Crime de l’Orient-Express. La dernière photo montre au premier plan Salome et Rosalie Otterbourne, les personnages joués par Sophie Okonedo et Letitia Wright, devant un piano et une partie du reste du casting en arrière-plan. On vous laisse les découvrir ci-dessous.





Comme c’était le cas pour la bande-annonce, ces photos nous replongent dans l’univers d’Hercule Poirot vu par Kenneth Branagh. On devrait ainsi retrouver dans Mort sur le Nil l’ambiance colorée de la première adaptation d’Agatha Christie du réalisateur britannique, ainsi qu’une nouvelle mise en scène soignée. Si le film venait à être un succès, comme l’avait été Le Crime de l’Orient-Express, on peut imaginer que Branagh pourrait prochainement s’attaquer à une nouvelle enquête d’Hercule Poirot. Ce ne sont pas les livres racontant ses exploits qui manquent.