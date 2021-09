Mortal Kombat : un univers étendu en préparation ?

Une nouvelle adaptation de "Mortal Kombat" est arrivée cette année dans les salles et sur HBO Max. Un film réalisé par Simon McQuoid qui doit être le point de départ d'une trilogie. Voire de quelque chose de plus grand car un univers étendu serait à l'étude.

La nouvelle adaptation Mortal Kombat

Plus de 20 ans après les adaptations dirigées par Paul WS Anderson et John R. Leonetti, la franchise Mortal Kombat a fait son retour dans les salles avec une nouvelle tentative qui se veut fidèle au matériau de base. Ce qui veut dire que les fans ont été servis en matière de violence, avec quelques savoureuses fatalities au programme (ces exécutions qui ont fait la popularité de la marque). On ne peut pas dire que Mortal Kombat est à ranger dans la case des adaptations réussies tirées de jeu vidéo mais on doit au moins avouer qu'on y retrouve l'esprit de l'univers. À en croire sa fin et son teasing sur un personnage important, une suite était dans les têtes pendant la création de ce premier volet. On a même appris que la Warner était tentée par la mise au monde d'une trilogie.

Mortal Kombat ©Warner Bros.

Un univers étendu sur petit et grand écran ?

C'est possiblement un plan beaucoup plus ample qui pourrait se mettre en place si on se fie au rapport de Variety. Le média américain explique que la Warner est en train d'étudier la possibilité de développer un univers étendu Mortal Kombat. En plus des films prévus dans les salles, la franchise pourrait aussi filer sur le petit écran et ainsi alimenter le catalogue de la plateforme HBO Max. Une démarche guère surprenante, à cette époque où tous les acteurs majeurs d'Hollywood prennent au sérieux ce terrain de jeu. Warner a déjà commencé à travailler dans ce sens avec des séries estampillées DC, comme un spin-off sur la police de Gotham dérivée du film The Batman (un autre sur le Pinguin serait aussi en développement) ou encore la série centrée sur Peacemaker, le personnage découvert dans The Suicide Squad.

Le monde de Mortal Kombat dispose d'assez de personnages et de trames pour que des projets télévisuels prennent forme. Pour le moment, précisons que rien n'est encore officiel. Mais dans cette industrie où le recyclage prime sur l'originalité, on ne se fait pas trop d'illusions sur l'aboutissement d'une telle idée.