Mourir peut attendre : Ana de Armas dévoile son entraînement en vidéo

Le compte Twitter officiel de James Bond vient de partager une vidéo des coulisses de l'entraînement de la comédienne Ana de Armas. Une vidéo de plusieurs minutes qui suit l'actrice dans son quotidien pendant le tournage de « Mourir peut attendre ».

Mourir peut attendre : le film est enfin en salles

Après de nombreux reports à cause de la crise de la COVID-19, Mourir peut attendre, le nouveau film James Bond, vient de sortir dans les salles françaises. Réalisé par Cary Joji Fukunaga, le long-métrage marque la dernière apparition de Daniel Craig dans la peau de l'agent 007. Un cinquième et dernier film pour le comédien attendu comme une véritable révolution.

Mourir peut attendre ramène d'autres visages connus comme Ralph Fiennes dans la peau de M, Léa Seydoux en Madeleine Swann, Ben Whishaw dans le rôle de Q ou encore Christoph Waltz en Blofeld. Ce nouveau 007 est également l'occasion de présenter de nouveaux comédiens comme Rami Malek dans le rôle de Safin, Lashana Lynch dans la peau de la nouvelle 007 ou encore (et surtout) la superbe Ana de Armas dans la peau de l'agent Paloma.

Paloma (Ana de Armas) - Mourir peut attendre ©Universal Pictures

Et cette dernière a fait l'unanimité. Sa courte mais néanmoins remarquée prestation a fait forte impression. Et tandis que Mourir peut attendre a divisé les avis, Ana de Armas a absolument mis tout le monde d'accord !

Une vidéo des coulisses de la préparation de Ana de Armas

Pour célébrer le James Bond Day, qui s'est tenu ce mardi 5 octobre 2021, le Twitter officiel de la franchise James Bond a partagé une vidéo des coulisses de Mourir peut attendre. Un clip de 4 minutes 30 qui montre Ana de Armas en pleine formation cascade pour entrer dans le rôle de Paloma. La comédienne apprend alors à se servir d'une arme et travaille ses différentes chorégraphies. Cette courte vidéo suit donc la comédienne dans son quotidien sur le tournage de Mourir peut attendre, pour le plus grand plaisir des fans. On peut également la voir interagir avec Greg Williams, le photographe officiel de la franchise. On vous laisse avec ces quelques images, en attendant de découvrir le film en salle dès ce mercredi 6 octobre 2021 :

Ce #JamesBondDay plonge dans les coulisses de #NoTimeToDie avec Ana de Armas et Greg Williams. Visitez 007.com pour en savoir plus sur les 20 ans de carrière de Greg Williams sur Bond.