Mourir peut attendre : Ana de Armas met tout le monde d'accord

Les premières avant-premières du nouveau James Bond, "Mourir peut attendre" ont eu lieu. Les premiers avis sont tombés et, dans le lot, un personnage ressort du lot et semble avoir convaincu la majorité des spectateurs, celui de Paloma joué par Ana de Armas.

Mourir peut attendre, la dernière de Craig

Après des années de service, Daniel Craig va enfin lâcher le smoking de James Bond. Depuis 2006 avec Casino Royale le comédien incarne le célèbre agent 007. Son cinquième et dernier film dans la peau de l'espion britannique est donc Mourir peut attendre. Une dernière aventure qui voit les retours de Léa Seydoux, Christoph Waltz, ou encore Naomie Harris, mais également l'introduction de nouveaux personnages. En effet, après avoir pris sa retraite, James va devoir se confronter au nouvel agent 007 interprété par Lashana Lynch. Il lui faudra également reprendre du service pour affronter le mystérieux et dangereux Safin, joué par Rami Malek.

James Bond (Daniel Craig) - Mourir peut attendre ©Universal Pictures France

S'il ne fallait en retenir qu'une

Mourir peut attendre a été présenté en avant-première le mardi 28 septembre. Les premiers avis sont tombés, et vous pouvez d'ailleurs retrouver ici notre critique. Sur Twitter, chacun y va depuis de son opinion sur le film. Certains ont apprécié, d'autres moins. Mais ce qui ressort comme la grande réussite incontestée de ce film, c'est bien le personnage de Paloma, interprété avec brio par Ana de Armas, lors d'une séquence à Cuba.

On connaît Ana de Armas depuis Knock Knock (2015) qui la révéla à l'international. Par la suite, elle passa clairement un cap en interprétant Joi, la "petite amie" holographique de Ryan Gosling dans Blade Runner 2049 (2017), avant d'être au premier plan d'À couteaux tirés (2019).

Mourir peut attendre ©Universal Pictures France

Dans James Bond, elle fait plus ou moins le même effet que dans Blade Runner 2049. Bien que peu présente dans le film, son intervention reste dans les mémoires. D'abord parce que son personnage s'éloigne des habituelles Bond Girls. En effet, elle est certes magnifique et élégante, se présente dans une superbe robe et est capable de sortir les flingues en étant crédible. Mais la petite variation vient d'un humour bien dosé et de l'avoir mise à égalité avec Bond qui ne va jamais la séduire. Résultat, tout le monde s'accorde à dire qu'elle est LE point positif de Mourir peut attendre.

Et pourquoi pas un spin-off ?

Autre preuve du succès de Paloma, d'autres commencent déjà à imaginer un spin-off sur son personnage. Encore une fois, sa présence étant assez courte, il est logique de vouloir la voir davantage dans un film qui lui serait dédié par exemple. Une idée pas si absurde et qui pourrait intéresser Amazon Prime Video qui détient désormais les droits de la franchise depuis le rachat de MGM.

Après avoir dépensé 8,45 milliards de dollars pour acquérir le studio, on imagine bien que le service de streaming va tout faire pour rentabiliser, notamment avec la marque James Bond. Faire des films indépendants serait un bon moyen pour cela. Cette idée de spin-off serait évidemment une première dans la saga James Bond. En amont des premières projections de Mourir peut attendre, Ana de Armas se disait (via 20 minutes Suisse) "honorée d'être une Bond Girl". L'idée de reprendre le rôle de Paloma pourrait probablement lui plaire. Mais tout cela reste un simple désir du public. D'autant que, de notre côté, on verrait plutôt des spin-offs sur des personnages iconiques comme Q ou Moneypenny.

Dans tous les cas, on vous invite à aller découvrir Mourir peut attendre le 6 octobre dans les salles françaises, pour Daniel Craig, et aussi beaucoup pour Ana de Armas.