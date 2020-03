Mourir peut Attendre : le décalage de la sortie va coûter très cher à MGM/Universal

Vous avez aimé ? Partagez :

La sortie du prochain opus de la saga James Bond, intitulé « Mourir peut Attendre » a été décalée à novembre à cause du coronavirus. Une décision qui va coûter énormément d’argent au studio Metro Goldwyn Mayer.

C’était la grosse information de cette semaine. Le 25ème film de la franchise James Bond, intitulé Mourir peut Attendre a vu sa sortie décalée. Initialement prévu pour avril 2020, il faudra dorénavant attendre novembre prochain pour découvrir les nouvelles aventures de l’agent secret. La raison ? Metro Goldwyn Mayer et Universal Studios ont peur que le coronavirus empêche les spectateurs de se déplacer dans les salles de cinéma pour voir le nouveau James Bond. Les studios préfèrent donc jouer la sécurité et déplacer la sortie du long métrage. Une décision qui a pourtant un coût élevé.

Coronavirus VS James Bond partie 2

The Hollywood Reporter rapporte que le changement de date de sortie de No Time to Die coûtera plus de 30 millions de dollars à MGM, une branche de Universal Studios. Ce chiffre est une estimation prudente, tandis que d’autres sources élèvent les dépenses à plus de 50 millions de dollars. Même si le film n’était pas encore sorti, le studio avait débuté la campagne marketing et la promotion du métrage. Ainsi, tout est à refaire. Avec son budget de 250 millions de dollars, No Time to Die a une certaine pression et devra rameuter les foules pour être rentable. À cause du coronavirus, les dirigeants ont eu peur que le film perde son public à l’étranger, d’où ce report stratégique.

D’abord, c’est la sortie chinoise qui a été annulée, ensuite, MGM a carrément décidé de décaler la date de lancement du film, pour plus de sécurité. Pour le moment, seule la date de sortie au Royaume-Uni est officielle. Ce sera le 12 novembre. Sans confirmation, la France devrait pouvoir découvrir le film dès le 11 novembre.

Pour rappel Mourir peut Attendre est le 25ème épisode de la licence, et le dernier avec Daniel Craig. Après quatre films, ce nouvel opus marquera les adieux de l’acteur dans le rôle de James Bond. Un personnage qu’il campe depuis 2006 à l’occasion de Casino Royal. No Time to Die est réalisé par Cary Joji Fukunaga, le petit génie derrière la série Maniac. Le film marquera également d’autres retours au casting. Léa Seydoux reprend le rôle de Madelaine Swann, de même que Jeffrey Wright revient en Felix Leiter. James Bond retrouve son équipe habituelle avec Ben Whishaw en Q, Naomie Harris dans la peau de Moneypenny et Ralph Fiennes en M. Du côté des méchants Christoph Waltz est de retour, tandis que Rami Malek rejoint l’aventure.