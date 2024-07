Netflix : dernière chance pour voir ce bouleversant thriller de Clint Eastwood

Plus que quelques jours pour (re)voir "Mystic River", qui quittera la plateforme Netflix à partir du 31 juillet. Retour sur ce grand thriller noir de Clint Eastwood.

Clint Eastwood plus sombre que jamais avec Mystic River

Après avoir signé un film policier efficace avec Créance de sang (2002), Clint Eastwood proposa l'un de ses films les plus sombres et violents. Avec Mystic River, adapté du roman de Dennis Lehane (Shutter Island, Gone Baby Gone), le réalisateur marqua cette fois les esprits en présentant, en plein Boston, des personnages désespérés et bouleversés par le mal qui peut surgir au coin de la rue.

Le film débute alors que trois jeunes garçons jouent dans la rue. Alors qu'ils s'amusent à inscrire leurs noms dans du béton encore frais, un homme se présentant comme un policier les réprimandes. Jimmy, Dave et Sean se laissent intimider et n'osent rien dire lorsque l'homme ordonne à Dave de monter dans sa voiture pour qu'il le ramène chez sa mère. Pendant plusieurs jours, Dave va se faire violer par ce faux policier et son complice, avant de parvenir à s'enfuir.

Mystic River ©Warner Bros.

Si cette première scène donne le ton de l'horreur qu'est capable de représenter Clint Eastwood, elle n'est que le premier drame de ce thriller noir. Des années après cet événement, les trois garçons désormais adultes vont être réunis par une tragédie : la mort de la fille de Jimmy, assassinée et retrouvée dans les bois par Sean, désormais inspecteur. Le soir même de ce meurtre, Dave étant rentré chez lui couvert de sang, deviendra le principal suspect.

Une référence à une terrible affaire

Si Dennis Lehane s'est inspiré de son vécu pour la scène d'introduction, Clint Eastwood a de son côté fait une référence directe à l'actualité malheureuse de l'époque. Au début de l'année 2002, le Boston Globe révéla les abus sexuels sur de nombreux mineurs par des prêtres catholiques de Boston. Un scandale qui bouleversa la ville et l'Amérique, et qui inspira par la suite Spotlight (2015), récompensé aux Oscars. Dans Mystic River, la référence à cette affaire est assez subtile. C'est lorsque Dave rentre dans la voiture du faux policier qu'on voit un autre homme se tourner vers lui et afficher une bague d'évêque. À cela s'ajoute la réaction des pères de Sean et Jimmy qui ne tardent pas à sentir que quelque chose de louche vient de se produire.

Le succès du film

Aujourd'hui encore, Mystic River est considéré comme l'un des meilleurs films de Clint Eastwood. Car au-delà de l'aspect dramatique et de l'enquête sur le meurtre, le long-métrage présente surtout une montée en puissance de la violence provoquée par la colère, le désir de vengeance et les traumatismes psychologiques. C'est un monde désespérant que montre le cinéaste, en évitant comme toujours d'apporter le moindre jugement sur ses personnages, qu'importent leurs actes.

Mystic River ©Warner Bros.

Cette approche a largement convaincu aussi bien la presse que le public. Avec plus de 156 millions de dollars de recettes au box-office mondial, pour un budget estimé à seulement 25 millions de dollars, Mystic River a été un vrai succès pour Clint Eastwood et Warner Bros. La presse a alors applaudi la proposition du cinéaste. On pouvait par exemple lire dans L'Obs : "Thriller, film noir, et de la meilleure encre, Mystic River rend compte de l'insaisissable complexité de l'être". Tandis que Les Inrockuptibles écrivait : "Avec un sens inouï du détail et du rythme, Eastwood signe, sur le bord d'un trottoir, une bouleversante composition sur (et avec) le bien et le mal".

Le succès de Mystic River fut quasi-total avec des récompenses majeures. Lors de la 76e cérémonie des Oscars, le film était nommé dans 6 catégories, mais ne remporta "que" ceux du meilleur acteur pour Sean Penn et celui du meilleur second rôle pour Tim Robbins. Les César 2004 firent mieux en décernant à Clint Eastwood le prix du meilleur film étranger, tandis que l'American Film Institute Awards le consacra Film de l'année.