Napoléon : une actrice française coupée au montage, elle réagit

Le nom de Ludivine Sagnier figure au générique de "Napoléon" de Ridley Scott, pourtant elle n'apparaît pas dans le film. Elle a réagi en précisant qu'elle n'était pas dans la "version courte" du film (celle sortie au cinéma). On pourra donc la retrouver dans la version director's cut, d'une durée de quatre heures et demi, attendue prochainement sur Apple TV+.

Napoléon : la nouvelle fresque historique de Ridley Scott

Très attendu par les cinéphiles, Napoléon, le biopic historique mis en scène par Ridley Scott, est enfin arrivé dans les salles françaises ce mercredi 22 novembre. Porté par Joaquin Phoenix, le film s'attache à relater l'ascension et la chute de l'Empereur français. Ce biopic revient particulièrement sur sa soif de pouvoir, ainsi que sur ses rapports tourmentés avec Joséphine, l'amour de sa vie (incarnée par Vanessa Kirby). Des impressionnantes scènes de bataille, illustrant le génie militaire de Napoléon ont été portées à l'écran par Ridley Scott (et le résultat est à la hauteur des attentes). Après Le Dernier Duel, sorti il y a deux ans, c'est donc de nouveau l'histoire française qui a inspiré Ridley Scott.

Ludivine Sagnier coupée au montage, elle réagit

Si vous êtes allés voir Napoléon au cinéma, et êtes restés jusqu'au générique de fin, vous aurez peut-être remarqué que le nom de Ludivine Sagnier apparaît à l'écran. Or, elle n'apparaît à aucun moment dans le film. Si elle a effectivement décroché un rôle dans le long-métrage, toutes ses scènes ont été coupées au montage. Mais contractuellement, son nom devait apparaître au générique, même si elle ne figurait pas dans le montage final.

Suite aux remarques de nombreux spectateurs, la comédienne a réagi sur son compte Instagram, en spécifiant qu'elle n'apparaissait pas dans "la version courte" de Napoléon, mais que le film méritait le coup d'œil. Si elle parle de "version courte" c'est qu'une version longue du long-métrage de Ridley Scott existe, et qu'elle devrait être prochainement mise en ligne sur Apple TV+. D'une durée de quatre heures et demi, elle devrait approfondir les enjeux du film, notamment la trajectoire de Joséphine, et présenter d'autres personnages, parmi lesquels celui de Madame Tallien, incarnée par Ludivine Sagnier. Il s'agit d'une femme d'influence, qui a œuvré pendant la Révolution française et refusé les avances de Napoléon Bonaparte.