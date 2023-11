Ridley Scott clash Scorsese, les films de super-héros... et les Français !"

Ridley Scott s'est encore une fois lâché sur différents sujets, offrant de sacrées punchlines sur les critiques françaises de "Napoléon" et les historiens, mais aussi les films de super-héros ou encore Martin Scorsese.

Ridley Scott : une masterclass de punchlines

En pleine promotion pour Napoléon, Ridley Scott ne cesse de nous régaler. Le réalisateur se lâche depuis plusieurs jours en répondant en toute franchise et sans langue de bois aux questions des journalistes, cachant à peine quand il ne les trouve pas intéressantes. Il avait déjà lancé les hostilités en répondant aux critiques sur les inexactitudes historiques de Napoléon. Et il a continué lors d'une interview donnée à la BBC.

Le cinéaste n'a visiblement pas trouvé les questions très inspirées, répondant parfois en seulement quelques mots. Comme lorsqu'il est interrogé sur le fait qu'il n'a jamais remporté d'Oscar du meilleur réalisateur. Sa réponse : "Je n'en ai vraiment rien à faire". Ou encore pourquoi a-t-il décidé de revenir à Gladiator, avec la suite en préparation ? "Pourquoi pas, vous êtes sérieux ?".

Napoléon ©Sony Pictures

Un peu plus loin dans l'interview, Ridley Scott est informé de certaines critiques de la presse française qui n'ont pas été très enthousiastes vis-à-vis de son film Napoléon (contrairement à nous, voir notre critique). Comme GQ qui trouve bizarre d'entendre des "Vive la France" avec un accent américain. Remarque d'après nous peu pertinente tant on pourrait citer d'exemples de grands films historiques dont la langue utilisée n'est pas celle du pays représenté. Dans tous les cas, Ridley Scott n'a pas manqué l'occasion de troller en lâchant : "Les Français ne s'aiment même pas". Avant d'ajouter : "Le public qui l'a vu à Paris l'a adoré". Une déclaration à prendre évidemment avec humour.

"Tu y étais ? Non ? Alors ferme ta gueule"

Au sein d'une autre délicieuse interview de Ridley Scott, cette fois pour The Times, le cinéaste a remis un petit taquet aux historiens en expliquant que, lorsque certains lui font remarquer des inexactitudes, il a pour eux la réponse parfaite : "Excuse-moi mon gars, tu y étais ? Non ? Alors ferme ta gueule."

Une masterclass de punchlines de Ridley Scott qui a continué sur d'autres sujets, comme Martin Scorsese. En effet, le Times a interrogé le réalisateur de Napoléon sur les craintes de Scorsese de voir le temps passer trop vite. Ce dernier avait dit qu'il espérait pouvoir réaliser encore deux films. Mais pour Ridley Scott, aucune crainte de son côté, puisqu'à bientôt 86 ans, il enchaîne les tournages.

Depuis que (Scorsese) a commencé Killers of the Flower Moon, j'ai réalisé 4 films. Non, je ne pense pas (au temps qui passe). Je me lève le matin et je me dis : "Ah super ! Encore une autre journée de stress".

Ces trois films de super-héros que Ridley Scott a déjà fait

Enfin, c'est auprès de Deadline que Ridley Scott a cette fois balancé sur les films de super-héros. Offrant cette fois de longues réponses détaillées, le cinéaste a de lui-même basculé vers ce genre de film, après une plaisanterie du journaliste de Deadline qui pointe le fait que certains historiens ont pinaillé sur des détails de Napoléon, alors que Ridley Scott n'a pas non plus représenté son personnage en train de voler et avec une tenue en Spandex.

Le cinéaste en a donc profité pour tacler les films actuels qui, pour lui, sont devenus "une excuse pour que les acteurs gagnent beaucoup d'argent". Avant de préciser qu'on lui a proposé de réaliser justement un film de super-héros, mais qu'il a refusé, tout en estimant en avoir déjà fait.

On m'a proposé, mais j'ai juste dit "non merci". Ce n'est pas pour moi. Et j'ai déjà fait deux ou trois films de super-héros. Je pense que Sigourney Weaver est une super-héroïne dans Alien. Que Russell Crowe est un super-héros dans Gladiator. Et qu'Harrison Ford est le super-héros de Blade Runner. La différence, c'est que mes histoires sont foutrement meilleures !

Du Ridley Scott tout craché. Vivement son prochain film, Gladiator 2, pour une autre tournée promotionnelle aussi réjouissante. Même si, on n'aura certainement pas besoin d'attendre jusque-là pour autre sortie du cinéaste.