Horrible navet ou comédie réussie ? À vous de juger ce film avec un ours drogué sur Netflix

Très attendu avant sa sortie dans les cinémas, le délirant "Crazy Bear" et son ours sous cocaïne est complètement passé sous les radars au cinéma, avec des retours très divisés. Ajoutée récemment sur Netflix, cette comédie vaut-elle le coup d'oeil ?

L'énigme Crazy Bear

"Aussi sadique que réjouissant" (Voici) et "une excellente surprise" (Écran Large), "fausse bonne idée" (Le Monde) et "sacré gâchis" (Première), c'est peu dire que Crazy Bear, la comédie déjantée sur un ours défoncé à la coke - une histoire inspirée de faits réels ! -, a été reçue très différemment par les uns et les autres lors de sa sortie dans les salles françaises en mars 2023. Cocaïne Bear (en VO) y a cependant fait un passage éclair et parfaitement anecdotique, alors qu'il avait profité d'un solide bouche-à-oreille avant sa sortie.

Et un an plus tard, alors qu'il vient d'être ajouté sur Netflix, on ne voit toujours pas très bien dans quelle catégorie ranger le film d'Elizabeth Banks, sa troisième réalisation après Pitch Perfect 2 et Charlie's Angels. Succès ou échec ? Marrant ou désolant ?

Des flics, des criminels, des touristes et des adolescents convergent tous au cœur d’une forêt du fin fond de la Georgie, vers l’endroit où rode, enragé et assoiffé de sang, un super-prédateur de plus de 200 kilos, rendu complètement fou par l’ingestion d’une dose faramineuse de cocaïne tombée du ciel...

Un box-office satisfaisant

Au regard de sa performance au box-office global, Crazy Bear est un succès, pour un film qui veut s'inscrire dans le cinéma de genre. Il a en effet rapporté 88 millions de dollars dans le monde. Si sa performance déçoit à l'international, d'où il n'a ramené que 23,6 millions de dollars de recettes, il a réalisé une belle performance au box-office nord-américain avec 64,6 millions de dollars encaissés. Sur un budget de production estimé entre 30 et 35 millions, les comptes apparaissent donc dans le vert.

À titre de comparaison, et même si celui-ci n'était pas une comédie, Crawl d'Alexandre Aja avait par exemple mieux réussi à l'international avec 52,5 millions de dollars de recettes qu'au box-office domestique où il n'avait encaissé "que" 39 millions de dollars de recettes en 2019. Crawl fait un peu mieux que Crazy Bear, dans la mesure où sa production a coûté 17 millions de dollars. Ce qui n'est en revanche pas le cas de Beast avec Idris Elba, sorti en 2022, et qui n'a pris que 59 millions de dollars au box-office global sur un budget de production autour des 36 millions.

Le croc entre deux chaises ?

Il fut un temps où Cocaïne Bear aurait sans doute trouvé plus facilement une place dans le cinéma et dans le coeur du public. Le temps des années 80 et 90, où toute une production de films avec un animal déchaîné qui foutait le chaos s'épanouissait sous les appellations série B et série Z, sur grand écran de cinéma comme en DTV et qui ne percevait pas le grotesque et le mauvais goût comme des écueils, mais plutôt l'opportunité de s'amuser et de rire à chaque coup de croc.

Mais Crazy Bear, sorti largement dans les salles en 2023 et dont la direction artistique comme la photographie restent conventionnelles, semble avoir l'ambition de satisfaire autant les fans hardcore de ce genre, par sa débauche de gore et son ours sous substance, qu'un public profane. Qui y trouverait lui plutôt son compte avec les nombreuses sous-intrigues simplistes qui viennent diluer la partie radicale de ce slasher animal.

Cet entredeux a ainsi brouillé la réception du film, passé inaperçu en France avec seulement 102 211 spectateurs dans les salles. Va-t-il aussi passer à la trappe sur Netflix, où il a été ajouté le 15 juin, ou au contraire convaincre et monter dans le Top 10 pour rejoindre le requin de Sous la Seine ? Réponse prochainement.