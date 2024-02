Sorti en 2006, ce film est tellement culte qu'il bat toutes les nouveautés sur Netflix

Envie de vous détendre devant un film culte ? Netflix a récemment mis en ligne un long-métrage sorti en 2006 et c'est déjà un énorme succès auprès des spectateurs puisqu'il s'est directement hissé dans le top 5 des films les plus visionnés ! On parle bien sûr du film "Le Diable s'habille en Prada" avec Meryl Streep et Anne Hathaway.

Le Diable s'habille en Prada : un classique intemporel En 2003, la romancière Lauren Weisberger s'intéresse au milieu impitoyable de l'industrie de la mode avec son roman Le Diable s'habille en Prada, devenu un best-seller. L'auteure, anciennement assistante d'Anna Wintour à Vogue, s'est inspirée de sa propre histoire pour écrire son roman (même si elle a nié que le personnage de la rédactrice en chef était inspiré d'Anna Wintour). Trois ans plus tard, c'est au cinéma que cette histoire est adaptée par le réalisateur David Frankel, avec Anne Hathaway et Meryl Streep dans les rôles principaux. La première incarne Andrea Sachs (dit Andy), une jeune diplômée d'université qui décroche un emploi de rêve en tant qu'assistante personnelle de la redoutable rédactrice en chef du magazine de mode Runway, Miranda Priestly, interprétée avec brio par Meryl Streep. Andy, qui aspire à devenir journaliste sérieuse, voit initialement ce poste comme un simple tremplin vers une carrière plus prestigieuse. Cependant, elle se retrouve rapidement plongée dans un monde de demandes démesurées, d'heures interminables et de compromis moraux, alors qu'elle tente de jongler entre les exigences de son emploi et ses propres aspirations. Le Diable s'habille en Prada était également l'occasion pour beaucoup de spectateurs de découvrir Emily Blunt pour la première fois. Cette dernière incarne Emily, la première assistante de Miranda, qui doit former Andy. Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+ Le film cartonne sur Netflix Arrivé sur Netflix France le 7 février dernier, le long-métrage qui a été tourné en partie à Paris, s'est directement hissé dans le haut du Top 10 des films les plus visionnés sur la plateforme, devançant ainsi des films plus récents ajoutés au catalogue comme Les Cendres. À l'heure où l'on écrit ces lignes, Le Diable s'habille en Prada occupe la deuxième place du Top 10, juste derrière Moi, moche et méchant 3, aussi ajouté récemment sur la plateforme. Top 5 Netflix © Netflix Une nouvelle preuve s'il en fallait du statut de film culte qu'a acquis le long-métrage, sorti en 2006, et qui attire toujours autant les spectateurs. Ça sera tout.