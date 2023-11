Netflix : les nouveautés films et séries du 13 au 19 novembre

Nouvelle semaine, nouveaux programmes à découvrir sur Netflix ! Et le planning est intense, puisque la plateforme accueille dans son catalogue un drame avec Pierre Niney et Anaïs Demoustier, une comédie française inédite et hilarante intitulée "Nouveaux riches", la nouvelle saison de "The Crown", la suite d'un thriller coréen à sensations et encore d'autres surprises !

Netflix : les nouveaux films mis en ligne (semaine du 13 au 19 novembre)

La semaine du 13 novembre sur Netflix est particulièrement riche, avec l'arrivée de programmes très attendus et des nouveautés dans tous les genres, et pour tous les goûts. La sensation devrait être Nouveaux riches, la nouvelle comédie déjantée de Julien Royal (En passant pécho), avec Nassim Lyes et Zoé Marchal qui forment un couple pas comme les autres. Lui est un "pro" de l'arnaque et elle est une ancienne lutteuse a priori millionnaire en cryptomonnaie. Suite une partie de poker qui va mal tourner, les deux vont devoir se défaire de criminels lancés à leurs trousses. Très drôle, très surprenant aussi avec un bon nombre de séquences de baston jouissives, Nouveaux riches arrive sur Netflix le 17 novembre.

Nouveaux riches ©Netflix

Le même jour, on pourra aussi découvrir le thriller coréen Believer 2, suite de Believer qui à sa sortie au cinéma en 2018 avait fait sensation. Avant Nouveaux riches et Believer 2, et dans un tout autre registre, Pierre Niney incarne un sapeur-pompier très grièvement blessé dans Sauver ou périr, drame de Frédéric Tellier sorti en 2018 dont il partage notamment l'affiche avec Anaïs Demoustier. Sauver ou périr sera à (re)voir dès le 15 novembre.

Les autres films du 13 au 19 novembre

Netflix : les nouveautés séries (semaine du 13 au 19 novembre)

C'est une nouveauté évidemment royale : la saison 6 de The Crown, série dramatique créée par Peter Morgan et qui plonge ses spectateurs au plus près des membres de la famille royale d'Angleterre. Le 16 novembre, on pourra ainsi découvrir sur Netflix les quatre premiers nouveaux épisodes, et les quatre suivants arriveront le 14 décembre. Au programme de cette nouvelle saison : l'arrivée au pouvoir de Tony Blair, la mort de Diana, le mariage du Prince Charles et de Camilla Parker Bowles, ou encore le début de la relation entre William et Kate Middleton...

Autre série à laquelle s'intéresser, inédite celle-ci, Suburraeterna, nouvelle série italienne dans le milieu de la mafia dont la première saison arrive le 14 novembre. La série se déroule dans l'univers développé dans le film de 2015 Suburra et fait suite aux événements de Suburra, la série diffusée sur Netflix en 2017. Côté animation, le réalisateur Edgar Wright est à la production exécutive de Scott Pilgrim prend son envol, qui sera à découvrir à partir du 17 novembre.

Les autres séries du 13 au 19 novembre