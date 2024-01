Netflix : les nouveautés films et séries du 1er au 7 janvier 2024

Découvrez ce qui vous attend sur Netflix du 1er au 7 janvier 2024 avec notamment un film très attendu adapté d'une poignante histoire vraie s'étant déroulée dans les années 1970.

Netflix : quoi de neuf en cette première semaine de 2024 ?

L'année 2024 est déjà entamée, et de beaux films sont attendus sur Netflix dans ces prochains mois. Pour la première semaine de cette nouvelle année, la plateforme de streaming a pensé aux cinéphiles, avec notamment l'arrivée d'un film très attendu, qui devrait passionner les abonnés.

Il s'agit du long-métrage Le Cercle des Neiges, mis en scène par J.A. Bayona (The Impossible), qui revient sur la tragique histoire vraie des survivants d'un crash d'avion dans les Andes, en 1972, qui ont dû affronter des conditions extrêmes pour leur survie. Inspiré du livre "La Sociedad de la Nieve" de Pablo Vierci, ce film intense explore les aspects controversés de leur survie, notamment le cannibalisme. J.A. Bayona a consulté les survivants et leurs familles pour une représentation authentique et respectueuse de cette histoire poignante, qui avait déjà été adaptée au cinéma en 1993, dans le film Les Survivants avec Ethan Hawke.

La mini-série Double Piège adaptée du roman éponyme de Harlan Coben promet quant à elle de retourner le cerveau des abonnés. L'intrigue suit Maya, une femme endeuillée qui enquête sur la mort mystérieuse de son mari, Joe. Après avoir installé une caméra dans la chambre de sa fille, Maya découvre des images troublantes qui remettent en question la réalité de la mort de Joe. Le passé militaire de Maya, ainsi que des tragédies antérieures dans sa vie, sont impliqués dans une trame de mystère et de rebondissements.

Le calendrier complet des nouveautés de la semaine du 1 au 7 janvier

En plus de ces deux créations originales, d'autres nouveautés sont attendues sur Netflix, avec notamment plusieurs films récents, notamment Ticket to Paradise avec Julia Roberts et George Clooney, et La Nuée, un film d'horreur français, sorti en 2020.