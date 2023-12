Les films les plus attendus sur Netflix en 2024

Chaque jour de la semaine, découvrez les films qui sortiront en 2024. Sur Netflix, il y aura de quoi faire avec Adam Sandler dans l'espace, un requin au fin fond de la Seine ou encore la partie 2 de "Rebel Moon".

Les films de 2024 sur Netflix

On a beau vous avoir conseillé beaucoup de films à découvrir au cinéma en 2024 (des blockbusters, des films d'horreurs et des films d'animation, des films d'auteur et des films français), il faudra évidemment aussi compter sur Netflix pour nous maintenir sur notre canapé tout au long de l'année. Pour le moment, la plateforme de streaming n'a pas annoncé les dates de tous ses plus gros projets à venir, mais a tout de même donné un bon aperçu pour les trois prochains mois.

Ainsi, on commencera l'année avec Le Cercle des Neiges (4 janvier), nouveau drame de J. A. Bayona qui revient sur l'histoire vraie de l'équipe de rugby uruguayenne qui a tout fait pour survivre après le crash de leur avion dans les Andes en 1972. Après cela, il sera encore question d'avion mais dans un tout autre genre, avec En plein vol (12 janvier), comédie de braquage portée par Kevin Hart, tandis que, le 1er mars, Adam Sandler ira jusque dans l'espace avec Spaceman, un drame de science-fiction intriguant.

Fantasy, SF et attaque de requin

Toujours du côté de l'espace, la partie 2 de Rebel Moon, le film d'action de Zack Snyder, arrivera sur Netflix le 19 avril. Mais avant cela, les abonnés de la plateforme de streaming pourront retrouver Millie Bobby Brown dans un tout nouveau rôle. Après Stranger Things et Enola Holmes, elle sera au premier plan de La Demoiselle et le dragon (8 mars), sur une jeune princesse qui s'apprête à être sacrifiée à un dragon affamé pour la survie du royaume.

Millie Bobby Brown - La Demoiselle et le dragon ©Netflix

Plusieurs films très attendus sont encore sans date de sortie confirmée, mais ont de fortes chances d'arriver sur Netflix en 2024. Parmi eux, il y aura Le Flic de Beverly Hills 4, dont un premier teaser a récemment été dévoilé, ainsi que The Old Guard 2, la suite du film d'action avec Charlize Theron. Enfin, la France aura aussi quelques représentants, dont Sous la Seine, un projet osé de Xavier Gens qui mettra en scène Bérénice Bejo et Nassim Lyes face à un requin dans les profondeurs de la Seine...

La liste des films attendus sur Netflix en 2024