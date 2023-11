Netflix : les nouveautés de décembre annoncées, c'est énorme

Que nous réserve Netflix pour le mois de décembre 2023 ? Découvrez l'agenda des nouveaux films et séries disponibles, avec l'arrivée d'une flopée de longs-métrages très attendus qui devraient faire parler d'eux !

Les nouveautés de novembre 2023 sur Netflix : le programme

Après un mois de novembre qui avait déjà régalé les plus cinéphiles d'entre nous, Netflix termine l'année en beauté avec un mois de décembre très généreux, à commencer par l'arrivée de plusieurs films attendus et d'une flopée de films de Noël. Parfait pour patienter avant l'arrivée des fêtes de fin d'année !

Les nouveaux films

Côté ciné, Netflix gâte une nouvelle fois ses abonnés en ce mois de décembre 2023 avec l'arrivée du film de Sam Esmail (le créateur de Mr. Robot) Le Monde après nous. Dans ce thriller mystérieux, adapté de la nouvelle de Rumaan Alam, un couple de new-yorkais (campé par Julia Roberts et Ethan Hawke) décide de quitter l'agitation de la ville pour un week-end à la campagne avec leurs deux enfants. À leur arrivée dans la somptueuse villa qu'ils ont louée sur un site de location en ligne, tout semble parfait pour qu'ils passent un week-end idyllique. Mais très vite, d'étranges événements commencent à se produire.

Lorsque les propriétaires de la villa arrivent en leur annonçant que le pays est victime d'une cyber-attaque, le doute s'installe : disent-ils la vérité ? Ce long-métrage, qui arrivera le 8 décembre sur Netflix, a tout pour devenir un gros succès avec un pitch mystérieux qui va retourner le cerveau des abonnés.

Le 15 décembre, c'est le film d'animation Chicken Run : la menace Nuggets, la suite du film culte Chicken Run, qui sera mise en ligne. Dans ce nouveau long-métrage, Ginger et les siens, qui avaient trouvé la tranquillité dans un paisible sanctuaire, sont une nouvelle fois confrontés au danger humain, alors qu'ils tentent de sauver leurs congénères.

Maestro, le nouveau film mis en scène par Bradley Cooper arrivera le 20 décembre sur Netflix. Après A Star is Born, il s'aventure une nouvelle fois dans le monde de la musique en se glissant dans la peau de Leonard Bernstein, le célèbre chef d'orchestre et compositeur. Pour ce film qu'il a préparé pendant six ans, il a notamment dû apprendre à conduire un orchestre en live. Maestro se déroule sur une période de trente ans, et suit aussi bien la carrière que la vie privée mouvementée de Leonard Bernstein.

Enfin, le 22 décembre, c'est le gros morceau de science-fiction de Zack Snyder, Rebel Moon (partie 1) qui sera disponible sur Netflix. Dans ce space opera, on suivra le combat de Kora (Sofia Boutella), une ancienne soldate au service d'un empire galactique tyrannique, qui trouve la paix dans une colonie de fermiers. Mais lorsque les vaisseaux de l'empire arrivent sur la planète et détruisent tout, elle part dans une mission pour les anéantir. Ne pouvant le faire seule, elle va de planètes en planètes à la recherche de rebelles souhaitant rallier sa cause.

Calendrier des films par dates de sortie

Fast & Furious l'intégrale (01/12)

Brice de Nice (01/12)

Pokémon : Détective Pikachu (01/12)

Épouse-moi mon pote (01/12)

De Bons Vœux (01/12)

Noël sous les bravos (01/12)

Noël est servi (01/12)

Noël, comme si de rien n'était (06/12)

The Archies (07/12)

Le Monde après nous (08/12)

Jusqu'ici tout va bien (08/12)

Chicken Run : la menace nuggets (15/12)

The Social Network (15/12)

Pulp Fiction (15/12)

Burlesque (15/12)

Maestro (20/12)

Rebel Moon - Partie 1 : Enfant du feu (22/12)

Les nouveautés séries

Côté séries, Netflix mettra en ligne le 1er décembre prochain la saison 2 de la série horrifique Sweet Home, qui avait connu un beau succès sur la plateforme. Dans ces nouveaux épisodes qui se déroulent dans un monde post-apocalyptique, les habitants de l'immeuble attaqué par des monstres devront une nouvelle fois tenter de survivre alors que l'armée s'en mêle et a ordre de tirer sur tout ce qui n'est pas humain. Une bonne dose d'hémoglobines est de nouveau à prévoir !

Changement de décor le 6 décembre avec l'arrivée sur la plateforme de Pax Massilia, la nouvelle série d'action signée Olivier Marchal. Le show suit un groupe de policiers aux méthodes particulières qui traque un dangereux criminel afin d'éviter que Marseille ne plonge dans une spirale de violence.

La deuxième partie de la saison finale de The Crown sera disponible le 15 décembre sur Netflix. Un événement attendu par les fans qui signera les adieux à cette série sur le règne d'Elizabeth II. Dans cette ultime saison, cette dernière est une nouvelle fois incarnée par Imelda Staunton.

Enfin, le 29 décembre, l'univers de La Casa de Papel revient sur Netflix avec le spin-off consacré à Berlin. Cette nouvelle série se déroule avant les événements de la série espagnole originale, et suivra Berlin alors qu'il prépare un de ses cambriolages les plus ambitieux en plein cœur de Paris.

Calendrier des séries par dates de sortie