Netflix : les nouveautés de novembre sont là, du lourd arrive

Que nous réserve Netflix pour le mois de novembre 2023 ? Découvrez l'agenda des nouveaux films et séries disponibles, avec notamment le retour d'un réalisateur de légende, une comédie d'action française, et le retour d'une série star de la plateforme.

Les nouveautés de novembre 2023 sur Netflix : le programme

Après nous avoir gâtés en frissons avec les nouveautés du mois d'octobre, Netflix met les bouchées doubles en novembre avec une flopée de nouveaux films et séries très attendus. Parfait pour entrer dans l'hiver, bien emmitouflés dans un plaid.

Les nouveaux films

Parmi les films Netflix les plus attendus de ce mois de novembre 2023, il y a Voleuses, la comédie d'action signée Mélanie Laurent, dans laquelle elle tient également le premier rôle, entourée d'Adèle Exarchopoulos et Manon Bresch. Ce film, librement inspiré de la bande dessinée La Grande Odalisque, relate le dernier braquage de deux cambrioleuses expérimentées, et inséparables (Laurent et Exarchopoulos) qui enrôlent une débutante (Bresch) dans cette ultime aventure pleine de rebondissements.

En novembre sur Netflix, ça sera aussi l'occasion d'enfin pouvoir découvrir le nouveau film du réalisateur de génie David Fincher. Avec The Killer, adapté de la bande dessinée française Le Tueur, Fincher s'intéresse à un tueur à gages solitaire et nihiliste, interprété par Michael Fassbender, alors qu'un événement inattendu perturbe sa dernière mission.

The Killer de David Fincher © Netflix

Enfin, Insubmersible attendu en novembre sur Netflix, inspiré d'une histoire vraie, relate l'histoire d'une ancienne sportive de haut niveau, Diana Nyad, qui entreprend à 60 ans de réaliser son rêve le plus fou : nager 160 kilomètres qui séparent Cuba de La Floride. Dans les rôles principaux, on retrouve Annette Benning et Jodie Foster. À noter que le film est mis en scène par les réalisateurs de Free Solo.

Calendrier des films par dates de sortie

Les nouveautés séries

Le gros morceau série de ce mois de novembre sur Netflix est l'arrivée de la première partie de la très attendue dernière saison de The Crown. Cette sixième et ultime saison se concentrera en grande partie sur la mort tragique de Lady Diana à Paris en 1997, et sur l'après chaotique qui a ébranlé le Royaume et la Reine Elizabeth. Les libertés prises par les créateurs de la série commencent d'ailleurs déjà à faire grincer des dents.

Dans le trailer dévoilé aujourd'hui par Netflix, on peut d'ailleurs voir les derniers instants de Diana :

Une autre série qui devrait faire parler d'elle en novembre est Toute la lumière que nous ne pouvons voir, portée par Mark Ruffalo. Cette série est adaptée du roman éponyme paru en 2014, et auréolé du Prix Pulitzer de la fiction en 2015.

Elle raconte les destins croisés de deux enfants, une Française et un Allemand, pendant la Seconde Guerre Mondiale, qui se retrouvent à Saint-Malo. Un récit poignant qui devrait plaire aux abonnés Netflix.

Enfin, la partie 2 de la saison 5 de Virgin River, arrivera à la fin du mois.

Calendrier des séries par dates de sortie

Toute la lumière que nous ne pouvons voir (02/11)

Cigarette Girl (02/11)

Le Mauvais Camp (03/11)

Le Tailleur saison 3 (03/11)

Daily Dose of Sunshine (03/11)

At the Moment (10/11)

Suburraeterna (14/11)

Criminal Code (14/11)

Feedback (15/11)

The Crown saison 6 partie 1 (16/11)

La Sagrada Familia saison 2 (17/11)

Une Famille presque normale (24/11)

My Demon (24/11)

Love Like a K-Drama (28/11)

Chargés à bloc (30/11)

Virgin River saison 5 partie 2 (30/11)

Les animes à ne pas manquer

Les ajouts côté anime en novembre sur Netflix :

Les documentaires à ne pas manquer

Comme chaque mois, Netflix va nous gâter en novembre avec des documentaires et téléréalités qu'il ne faudra pas louper.