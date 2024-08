Netflix : les nouveautés films et séries du 19 au 25 août 2024

Découvrez les nouveaux films et les nouvelles séries qui rejoignent le catalogue de Netflix cette semaine du 19 au 25 août 2024. Les abonnés pourront notamment (re)voir un film d'horreur qui avait cartonné l'année dernière.

Netflix : les nouveautés films de la semaine du 19 août

Si la semaine dernière Netflix a enfin dévoilé les nouveaux épisodes d'Emily in Paris, le service de streaming n'a pas dit son dernier mot pour les prochains jours à venir. Dès le 20 août, The Deep House va retourner dans le catalogue de Netflix. Le film d'horreur avait déjà cartonné en 2023 sur la plateforme. Nul doute que son retour attirera à nouveau les abonnés.

Dans un autre genre, la comédie Les Nouveaux (23 août), qui promet une soirée de débauche pour quatre adolescents à la fin du lycée, devrait trouver son public, tout comme Just a Gigolo, la comédie de 2019 réalisée par Olivier Baroux et avec Kad Merad. Découvrez ci-dessous la bande-annonce du film lors de sa sortie en salles :

Les nouveautés séries de la semaine du 19 août

Du côté des séries, il n'y aura pas de titres aussi importants qu'Emily in Paris durant cette semaine du 19 août. Mais il pourrait y avoir de bonnes surprises, notamment avec Accidente (21 août), série mexicaine qui voit une fête d'anniversaire virer à la tragédie et divisant une riche communauté, les familles et les amitiés. On s'intéressera aussi à la série coréenne Les Silences de la forêt (23 août), dans laquelle la vie d'un homme bascule lorsqu'une femme mystérieuse se présente devant lui et le force à se cramponner à son ancien mode de vie.

