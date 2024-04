Rebel Moon partie 2 : le film Netflix commence très mal, c'est la douche froide pour Zack Snyder

Disponible sur Netflix depuis ce vendredi 19 avril, la deuxième partie de "Rebel Moon" connaît des débuts très compliqués. C'est encore une fois la douche froide pour Zack Snyder qui vient de battre un triste record. Le troisième film semble être compromos.

Rebel Moon : la partie 2 est disponible sur Netflix

Quatre mois après l'arrivée de la première partie, le second volet de l'épopée spatiale de Zack Snyder, Rebel Moon, est enfin disponible sur Netflix.

Ce nouveau film reprend quelques instants après les événements de la fin de l'opus précédent. L'amiral Atticus Noble (Ed Skrein) est ramené à la vie, bien décidé à se venger de Kora (Sofia Boutella), qui l'a précédemment vaincu et le croyait mort. De leur côté, les rebelles et villageois de Veldt, se préparent au grand affrontement avec les armées du Monde-Mère.

Supervisés par les soldats que Kora a recrutés aux quatre coins de la galaxie, les paysans de Veldt vont devoir se défendre face aux armées de l'Empire, dans un combat épique, dont tous ne sortiront pas vivants.

Des débuts compliqués pour Zack Snyder

On ne peut pas dire que les choses soient simples pour Zack Snyder avec Rebel Moon, un projet qui lui tient à cœur, et qu'il prépare depuis de nombreuses années. Le premier film a été vivement critiqué à sa mise en ligne sur Netflix en décembre dernier, et n'a pas eu le succès espéré auprès du public. Il y a quelques semaines, Sofia Boutella, s'était exprimée sur ces critiques, qui l'avaient beaucoup affectée.

Seulement 24h après la mise en ligne de Rebel Moon partie 2, les choses ne semblent pas s'améliorer pour l'épopée spatiale de Zack Snyder, bien au contraire. Sur Rotten Tomatoes, le site d'agrégateur de notes de la presse américaine et des avis spectateurs, affiche un score dramatique de 18% de critiques positives à l'heure où nous écrivons ces lignes. Il s'agit jusqu'à présent du pire score pour un film de Zack Snyder (le record était précédemment détenu par le premier Rebel Moon avec 21%). Côté spectateurs, le film affiche pour l'instant 46% d'avis positifs, soit presque 10% en dessous des avis sur le premier long-métrage.

Un autre moment difficile à passer donc pour le réalisateur, dont le deuxième film n'a pas eu l'exposition du premier. Comme si Netflix cherchait à minimiser les coûts promotionnels, en raison de la très mauvaise réception du premier film. Si un troisième opus est annoncé à la fin de Rebel Moon 2, la tâche risque d'être difficile à mettre en œuvre.