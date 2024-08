Netflix : avec l'échec de Rebel Moon, les projets de Zack Snyder "discrètement annulés"

Alors que ses versions "director's cut" des films Rebel Moon ont été mises en ligne sur Netflix dans le plus parfait anonymat, formalisant définitivement l'échec de sa saga, Zack Snyder a fortement laissé entendre que sa collaboration avec le géant du streaming était à l'arrêt, avec la quasi-totalité de ses projets annulés.

Zack Snyder et Netflix, la rupture silencieuse

La collaboration entre Netflix et Zack Snyder semble être arrivée à son terme. Dans une récente interview accordée à The Wrap, Zack Snyder et son épouse et productrice Deborah Snyder ont fait le point sur la sortie des versions R-rated des deux films Rebel Moon, et évoqué plus largement leur actualité. Des propos publiés le même jour que l'arrivée sur la plateforme de ces nouvelles versions et qui ne portent donc pas sur leur absence très visible du Top 10 Netflix, en France comme dans le monde. Le constat est simple : après les deux films PG-13 sorties en décembre 2023 et en avril 2024, c'est un nouvel échec retentissant.

Kora (Sofia Boutella) - Rebel Moon 2 ©Netflix

L'échec de sa saga de science-fiction n'est pas seul responsable cette situation, mais celui-ci a dû conforter Netflix dans sa décision d'arrêter les frais avec les projets de Zack Snyder, comme il est révélé dans cette interview.

À ce jour, un autre - et dernier - projet de Zack Snyder est annoncé pour septembre 2024 sur Netflix, sa série d'animation Twilight of the Gods. Mais son autre grande franchise, celle qu'on pourrait nommer "Of the Dead", a été mise à l'arrêt.

Les univers Army of the Dead et Rebel Moon éteints

En 2021, après le divorce long et douloureux entre Zack Snyder et les studios DC de Warner Bros. Pictures, il réalisait pour Netflix Army of the Dead, succès lors de son lancement. Un film appelé à faire naître tout un univers, avec spin-offs, prequels et sequels, et une série animée titrée Lost Vegas. Il y a bien eu un prequel, Army of Thieves, sorti quelques mois après, mais depuis plus rien. Ces projets, dont le sequel Planet of the Dead, ont ainsi été "discrètement annulés". Deborah Snyder, essayant plutôt de voir le verre à moitié plan, précise :

Army of the Dead n'est pas entièrement mort. (Évoquant une future attraction temporaire prévue pour Halloween :) Ça va être une super expérience.

"Très ambitieux", comme il l'admet lui-même dans l'interview, Zack Snyder nourrissait pour sa saga Rebel Moon les mêmes espoirs et ambitions. Mais selon le cinéaste, après ces quatre films, ce n'était pas particulièrement à l'ordre du jour de la discussion récente qu'il a eue avec le nouveau boss de Netflix Dan Lin. Après les audiences très décevantes des films Rebel Moon, c'est une manière polie d'indiquer que le développement de cet univers va s'arrêter là...

Le retour aux sources

Cette situation avec Netflix est à mettre en relation avec l'annonce récente et surprenante que Zack Snyder retournait du côté de Warner Bros. pour réaliser et produire une série adaptée de son film culte 300. Un retour à un de ses plus grands succès, et à la "maison" dans laquelle il a produit l'essentiel de sa filmographie. Ne pouvant raisonnablement être chez l'un comme chez l'autre, on peut considérer que cet intermède Netflix a permis de tourner la page douloureuse de son passage à la tête du DCEU, clôturé avec le rapport de force qui avait abouti à la diffusion de Zack Snyder's Justice League.