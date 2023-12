Ce grand thriller à la fin machiavélique est de retour sur Netflix

Oeuvre très particulière dans la filmographie de Martin Scorsese, "Shutter Island", avec un Leonardo DiCaprio au sommet, est de retour sur Netflix. On revient sur ce grand thriller psychologique, où les faux-semblants sont rois et la fin bouleversante.

Un grand film de Martin Scorsese à (re)découvrir

Au gré des diffusion à la télévision et des allers et retours entre différentes plateformes de SVOD concurrentes, de grands films vont et viennent sur Netflix. C'est ainsi le cas de Shutter Island, thriller policier et épouvante psychologique de Martin Scorsese, avec une des meilleures performances de Leonardo DiCaprio. Shutter Island, sorti au cinéma en 2010, a déjà fait un passage sur Netflix, avant d'en sortir en septembre 2022. Alors, pour ceux qui souhaiteraient le (re)voir, il y a une bonne nouvelle puisqu'il a été ajouté de nouveau au catalogue Netflix le 1er novembre 2023.

Shutter Island ©Netflix

Shutter Island est l'adaptation du roman du même nom publié par Dennis Lehane en 2003. Son action se déroule en 1954, sur une île abritant un hôpital psychiatrique où sont confinés des malades mentaux s'étant rendus coupables d'actes criminels. Une patiente du nom de Rachel Solando, qui aurait tué ses trois enfants, est introuvable, et deux marshals, Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) et Chuck Aule (Mark Ruffalo) arrivent pour mener l'enquête sur sa disparition. Mais à mesure que l'histoire avance, Teddy Daniels commence à se perdre entre la réalité de son enquête et ses souvenirs d'un passé traumatique. Sans compter que le personnel de l'hôpital, les patients et même son collègue Chuck Aule ont des comportements étranges à son égard... Qui Teddy Daniels est-il vraiment, et que fait-il sur cette île ?

Le récit "non-fiable" de Martin Scorsese

Shutter Island est unique dans la filmographie de Martin Scorsese, parce qu'il s'agit d'un thriller "menteur", où le personnage principal et les spectateurs sont manipulés par une narration trompeuse. En effet, Teddy Daniels n'est pas vraiment un policier, et son véritable nom n'est pas Teddy Daniels... Ce à quoi il croit au début, son enquête, son partenaire, ses interlocuteurs, et donc ce à quoi croit aussi le public - bien que dès le début du film des indices montrent que les apparences sont trompeuses -, n'est en réalité qu'une vertigineuse mise en scène pour tenter une dernière fois de reconnecter le personnage à la réalité et à ses crimes.

Bien que le réalisateur de Raging Bull et Casino soit loin de son registre habituel, il maîtrise avec brio la mise en scène de ce théâtre de faux-semblants, infusant dans l'esprit des spectateurs la grande confusion de Teddy Daniels. Particulièrement inspiré dans ce rôle, Leonardo DiCaprio est brillant pour cette quatrième collaboration avec Martin Scorsese. Autour de lui, le très solide casting composé notamment de Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams et Max von Sydow est tout aussi brillant.

Une fin déchirante

Comme dans Usual Suspects, modèle du récit "non-fiable", le dévoilement de la vérité est renversant. Mais à la différence du film de Bryan Singer, Shutter Island lève progressivement le voile, et les révélations agissent comme une formidable montée en tension pour permettre à la conclusion d'être à la fois machiavélique et bouleversante. En effet, l'enjeu de toute l'histoire de Shutter Island est de tenter de ramener Teddy Daniels, cliniquement fou, à la raison.

Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) - Shutter Island ©Netflix

Si Teddy n'y revient pas, alors il sera lobotomisé. Lorsque celui-ci est confronté à sa propre histoire, preuves à l'appui, il semble alors être "soigné", reconnaissant la réalité. Mais entre la folie où il est innocent, et la raison où il est conscient d'atrocités et coupable d'un crime, quelle est la meilleure situation pour le personnage ? C'est ainsi que la dernière phrase prononcée par Leonardo DiCaprio jette le public dans un délicieux et cruel vertige :

Qu'est-ce qui serait pire ? Vivre en tant que monstre, ou mourir en homme bien ?

À ce moment, alors qu'il a auparavant reconnu auprès du docteur John Cawley (Ben Kingsley) qui il était vraiment et ce qu'il fait sur l'île, il semble rechuter et se remettre dans sa fausse identité de policier. Est-il vraiment fou, ou est-il guéri et se donne l'apparence d'un fou ? Décide-t-il, la raison revenue, de se faire lobotomiser - un quasi suicide - parce que vivre avec sa culpabilité lui est impossible ? La réponse se trouve dans cette séquence finale de Shutter Island, et dans la performance magistrale d'ambiguïté de Leonardo DiCaprio...