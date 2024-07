Netflix : ce thriller haletant interdit aux moins de 16 ans ne va pas vous laisser une minute de répit

Direction Netflix pour (re)découvrir le thriller haletant "Le Royaume" de Peter Berg basé sur des faits réels qui ne vous laissera pas une minute pour souffler. Le film est d'ores et déjà dans le Top 10 des films les plus visionnés de Netflix France.

Le Royaume de Peter Berg est dispo sur Netflix

Si vous trouvez le temps long en ce mois de juillet, le catalogue de Netflix France dispose de pépites à (re)découvrir, à l'image de ce thriller psychologique au scénario machiavélique, ou encore de ce film français récent, passé inaperçu au cinéma. Ces derniers jours, c'est le thriller Le Royaume de Peter Berg datant de 2007 qui a été ajouté. Et il s'est déjà hissé dans le Top 10 des films les plus regardés de la plateforme.

L'histoire se déroule en Arabie Saoudite où un attentat terroriste sanglant a été perpétré contre des civils américains dans une résidence sécurisée. En réponse, une équipe d'élite du FBI est envoyée pour enquêter sur l'attaque et traquer les responsables.

Le chef de l'équipe, l'agent spécial Ronald Fleury (Jamie Foxx), est déterminé à rendre justice aux victimes malgré les obstacles bureaucratiques et culturels qu'il rencontre. Il est accompagné par les agents Janet Mayes (Jennifer Garner), Adam Leavitt (Jason Bateman), et Grant Sykes (Chris Cooper). Leur mission les amène à collaborer avec un officier saoudien, le colonel Faris Al-Ghazi (Ashraf Barhom), qui partage leur désir de démanteler la cellule terroriste responsable, dirigé par un dénommé Abu Hamza.

Des séquences marquantes et haletantes

Si Le Royaume n'a pas été un succès au box-office (à peine 86 millions de dollars récoltés dans le monde pour un budget estimé à 80 millions), il vaut néanmoins le détour, ne serait-ce que pour la scène d'introduction, qui vous laissera cloués à votre canapé, ou encore la scène de course-poursuite haletante à la fin du film.

Le réalisateur Peter Berg avait déclaré avoir eu l'idée du film dix ans avant de le tourner, à la suite de l'attentat des tours de Khobar en Arabie saoudite, au cours duquel 20 personnes avaient été tuées, et près de 500 blessées, après une attaque au camion piégé contre un bâtiment qui logeait du personnel de l'US Air Force. Peter Berg avait alors déclaré :

"Cet acte terroriste constitua l'une des attaques antiaméricaines les plus violentes jamais perpétrées dans la région. Il porta aussi un coup très dur aux Saoudiens, et amena le FBI à collaborer, pour la première fois, avec les autorités locales en vue d'identifier les coupables. L'enquête se révéla délicate et laborieuse. J'ai pensé qu'il serait fascinant d'illustrer cette rencontre entre Américains et Arabes, de montrer les efforts de rapprochements de deux cultures qui ont un intérêt commun à lutter contre l'extrémisme religieux et ses violences".

Le Royaume est également inspiré des attentats de Riyad ayant eu lieu le 12 mai 2003 contre des américains en Arabie saoudite.