Netflix : ce thriller psychologique au scénario machiavélique est à ne surtout pas manquer

L'excellent thriller psychologique "The Game" de David Fincher est à ne pas louper sur Netflix avec une fin qui va vous retourner le cerveau ! Attention, la deuxième partie de cet article contient des SPOILERS sur la révélation finale du film.

The Game : un excellent thriller paranoïaque dispo sur Netflix

En ce mois de juillet 2024, Netflix met le paquet concernant ses nouveautés, en particulier côté ciné. Ainsi, après avoir mis à dispo de ses abonnés le deuxième plus gros succès de 2023, ou encore ce film interdit aux moins de 18 ans qui avait fait beaucoup réagir, la plateforme au N rouge a rajouté ces dernières heures un excellent thriller psychologique signé David Fincher : The Game. Alors qu'il ne fait pas partie des films les plus connus du réalisateur, loin derrière Fight Club, Se7en ou encore Gone Girl, il mérite pourtant une attention toute particulière.

L'histoire suit Nicholas Van Orton, un riche banquier d'affaires de San Francisco, interprété par Michael Douglas. Nicholas Van Orton est un homme solitaire et froid, dont la vie est strictement contrôlée et ordonnée. Pour son anniversaire, son frère Conrad, joué par Sean Penn, lui offre un cadeau inhabituel : une participation à un mystérieux "jeu" organisé par une entreprise appelée Consumer Recreation Services (CRS). Ce jeu commence à perturber tous les aspects de la vie de Nicholas, le plongeant dans une série d'événements de plus en plus étranges et dangereux, le forçant à remettre en question la réalité et sa propre santé mentale.

The Game est un thriller complexe et riche en suspense, avec de nombreux rebondissements qui tiennent le spectateur en haleine jusqu'à la fin, où la révélation en surprendra plus d'un.

Comment comprendre la fin de The Game ? (SPOILERS)

Avec The Game, David Fincher met en scène un jeu mental, laissant constamment le doute au spectateur et à son héros sur ce qui relève du jeu ou non. Après avoir subi une série de tests pour CRS, Nicholas, recalé, réagit avec colère et frustration. Pensant retrouver sa vie normale, il se retrouve en réalité toujours pris dans les filets du jeu.

Le film explore ainsi la paranoïa induite par une telle situation, où la distinction entre le vrai et le faux devient impossible. Pour intensifier la tension, Fincher soumet son personnage à des trahisons, des pertes financières et des violences. La révélation finale montre que tout cela était minutieusement orchestré par CRS.

Dans le dernier acte, croyant que l'entreprise l'a manipulé pour le voler, Nicholas se rend dans un bâtiment où se trouvent les employés de CRS. Sur le toit, en pleine prise d'otage, il tire sur son frère, le croyant mort, puis saute du bâtiment pour se suicider. Cependant, il atterrit sur un coussin géant et découvre que tout était une simulation, y compris la "mort" de Conrad.

Le but de CRS était de pousser Nicholas à la catharsis et de le transformer en un homme meilleur. Le film raconte ainsi le sauvetage d'un homme et son retour à la vie. Le final répond au traumatisme originel de Nicholas, le suicide de son père, en le faisant revivre un drame similaire, mais dans une simulation destinée à le réveiller de sa torpeur.