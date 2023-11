Netflix : un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années arrive

Avec "Nope", c'est un des plus grands films d'horreur des années récentes qui arrive dans le catalogue Netflix, troisième long-métrage de l'acteur et humoriste Jordan Peele, devenu en quelques années un des maîtres du genre horrifique.

Invasion extra-terrestre sur Netflix

Cette semaine du 6 novembre 2023, parmi les nouveautés Netflix, les fans du cinéma d'horreur sont gâtés. En effet, le 9 novembre, les abonnés de la plateforme pourront se faire peur et s'intriguer profondément avec Nope, le troisième long-métrage de Jordan Peele, après Get Out en 2017 et Us en 2019.

Otis Haywood (Daniel Kaluuya) - Nope ©Netflix

Ce perturbant film horrifique, avec Daniel Kaluuya et Keke Palmer dans les rôles principaux, a été lors de sa sortie en 2022 acclamée par la critique. Cependant, il a fait moins bien sur le plan commercial que les deux précédents films de Jordan Peele, rentabilisant moins son imposant de budget de 68 millions de dollars, avec 172,3 millions de dollars de recettes au box-office mondial. À titre de comparaison, Get Out avait rapporté 255,4 millions de dollars, sur un budget de 4,5 millions.

Ça parle de quoi ?

Nope raconte l'histoire de Otis "O. J." Haywood (Daniel Kaluuya) et Emerald "Em" Haywood, frère et soeur. Otis, avec son père, gère l'entreprise familiale d'élevage et d'entraînement de chevaux pour l'industrie hollywoodienne, dans leur ranch situé dans un coin reculé de Californie. Lorsque le père meurt, tué par une pièce de monnaie tombée du ciel, ils héritent du ranch.

Mais, à partir de là, ils vont découvrir la présence d'une entité mystérieuse et meurtrière dans le ciel, au-dessus de leur terrain. Ils vont alors tout faire pour obtenir une preuve visuelle de son existence, persuadés qu'ils accéderont ainsi à la richesse et la célébrité s'ils y parviennent.

Nope ©Netflix

Avec sa photographie renversante, les performances géniales de son casting (aussi composé de Steven Yeun, Brandon Perea et Michael Wincott) et sa très grande ambition globale, Nope est un film d'horreur particulièrement élégant et efficace. Il a pu perturber une partie du public, avec une approche moins frontale que celle de Get Out sur ses thèmes principaux. Ceux-là sont, notamment, les discriminations dans l'industrie du spectacle et le désir dévorant de la célébrité, et sont intégrés dans une plus large critique d'une société structurée par la domination.

Un discours dans la continuité de celui des précédentes oeuvres horrifiques de Jordan Peele, à la matière très politique, et qui est ici énoncé dans un formidable et très grand spectacle. Avec, aussi, une des plus belles créatures jamais conçues pour le cinéma.