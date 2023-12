Nicolas Cage en a bientôt fini avec le cinéma

Nicolas Cage semble décidé à ne plus tourner dans des films très prochainement. L'acteur voudrait explorer d'autres formats, et pourrait se diriger ensuite vers les séries.

Après 100 films, Nicolas Cage a fait le tour

Nicolas Cage a une carrière immense et fascinante. L'acteur a joué dans tous les genres possibles, a incarné une grande variété de personnages et a participé autant à des chefs-d'œuvre du cinéma qu'à des séries B, ou pire. À cela, on peut rajouter ses innombrables coupes de cheveux qui ont aussi participé à la création de sa légende. Surtout, le comédien a atteint les sommets avant de voir sa carrière sombrer. Ce qui ne l'a pas empêché de travailler, puis de revenir au premier plan avec des projets très particuliers.

Nicolas Cage - Dream Scenario ©A24

Pourtant, la grande histoire d'amour entre Nicolas Cage et le cinéma pourrait bientôt prendre fin. C'est ce qu'il a déclaré dans une interview donnée à Uproxx. Il y explique qu'après avoir tourné dans plus de 100 films, il estime avoir fait le tour. Il aimerait alors s'arrêter au bon moment.

Après 45 ans de travail et plus de 100 films, j'ai l'impression d'avoir à peu près dit ce que j'avais à dire avec le cinéma. J'aimerais partir sur une bonne note et dire : « Adios ». Je pense que je dois faire peut-être encore trois ou quatre films supplémentaires avant de pouvoir y arriver, puis j'espère changer de format et trouver une autre façon d'exprimer mon jeu d'acteur.

L'acteur bientôt dans des séries ?

Encore une poignée de films donc pour Nicolas Cage, avant d'aller voir ailleurs. Mais cela ne veut pas dire qu'il mettra un terme à sa carrière. Comme il l'explique, il souhaiterait se diriger vers d'autres formats, comme celui des séries. Toujours dans la même interview, il raconte avoir été impressionné par la série Breaking Bad et y voit un espace où il pourrait s'exprimer différemment.

J'ai vu Bryan Cranston regarder une valise pendant une heure dans un épisode de Breaking Bad. Nous n'avons pas le temps de faire cela dans un long-métrage, alors peut-être que la télévision est la meilleure étape pour moi. Nous verrons.

Heureusement, on pourra encore profiter un peu de Nicolas Cage sur grand écran. L'acteur a plusieurs projets à venir, à commencer par Dream Scenario, dans lequel il joue un professeur qui apparaît soudain dans les rêves des gens. Le film est à découvrir le 27 décembre. Puis, le comédien devrait apparaître dans la suite de Lord of War.