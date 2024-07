Ce film de requin au pitch aussi improbable que flippant est enfin dispo en France

Amateur de films de requins ? Ce nouveau long-métrage, inédit au cinéma, vient enfin d'arriver en France. Et le pitch de départ est très original. Découvrez "No Way Up" dispo sur CANAL+ dès à présent.

No Way Up est disponible en France

Après le succès fou du film Netflix Sous la Seine à travers le monde, les films de requins ont la cote ces dernières semaines. Et Canal+ l'a bien compris, puisque la chaîne a ajouté deux films récents mettant en scène des dangereux squales. Ainsi, après avoir ajouté ce survival haletant dans lequel des amies doivent survivre à une attaque, Canal+ a mis à dispo de ses abonnés le film inédit No Way Up, à l'intrigue aussi flippante que rocambolesque. En effet, le film regroupe deux phobies très répandues dans la population : la peur du crash d'avion, et celle de l'attaque de requin.

L'histoire débute alors que la fille d'un éminent politicien part pour des vacances à Cabo en compagnie de son petit ami, de son garde du corps, et d'un autre copain. Quelques minutes après le décollage de l'avion, un des réacteurs explose après une collision aviaire, et l'appareil se crashe dans la mer.

Passé le traumatisme de l'accident, les quelques survivants se rendent compte qu'ils se trouvent dans une carcasse d'avion, à plusieurs mètres de profondeur, dans une bulle d'air. L'avant de l'appareil est immergé, et menace de s'enfoncer encore plus profond dans la mer (il repose sur un rocher, qui donne sur une fosse marine). Déjà mal barrée, la situation prend un tournant encore plus cauchemardesque lorsque des requins commencent à venir dévorer les corps des passagers morts durant le crash, et menacent d'attaquer le petit groupe de survivants.

Un film catastrophe efficace

Les passagers survivants n'ont pas d'autre choix que d'attendre que les secours arrivent, tout en tentant de maintenir les requins à distance. Une opération qui s'avère évidemment très difficile.

No Way Up mis en scène par Claudio Fäh se distingue dans le genre très codifié du film de requins par une idée de départ originale. Bien qu'il ne révolutionne pas le genre, le film réussit à maintenir un suspense efficace tout au long de ses 90 minutes. No Way Up est parfaitement calibré pour une sortie en streaming durant ce mois de juillet. Une sortie au cinéma, en revanche, aurait pu sembler disproportionnée compte tenu de l'ambition modeste du film.