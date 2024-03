Christopher Nolan et Steven Spielberg sont fans de ce film monstrueux et on parie que vous ne l'avez pas vu

Après Steven Spielberg il y a un mois, c'est au tour de Christopher Nolan de crier son amour pour "Godzilla Minus One", sorti trop discrètement en France. Il s'agit pourtant d'un des meilleurs films de 2023.

Godzilla Minus One : le film événement de 2023 que vous avez peut-être raté

En 2023, le film Godzilla Minus One s'est imposé comme une œuvre incontournable pour les amateurs de cinéma, en particulier ceux qui ont un faible pour les films de monstres. Sorti initialement pour une projection limitée de deux jours en France en décembre 2023, ce phénomène cinématographique japonais, réalisé par Takashi Yamazaki, a rapidement regagné les écrans pour une période étendue de deux semaines en janvier dans 300 salles, grâce à un bouche-à-oreille extrêmement positif. Mais seulement 130 000 spectateurs l'ont découvert sur grand écran dans l'Hexagone.

Dans le monde, le film a battu des records en dépassant la barre symbolique des 100 millions de dollars sur un budget de production estimé à seulement 15 millions de dollars. Cette performance exceptionnelle a établi Godzilla Minus One comme le film japonais le plus rentable de tous les temps aux États-Unis. Il a également été le seul film mettant en scène le kaiju à avoir remporté un Oscar.

Pour rappel, le film nous transporte dans le Japon de l'après-Seconde Guerre mondiale, période marquée par les souvenirs douloureux d'Hiroshima et Nagasaki. Dans ce contexte de deuil et de reconstruction, la mythique figure de Godzilla refait surface, symbolisant les craintes et les traumatismes d'une nation éprouvée. Le récit suit Koichi, joué par Ryunosuke Kamiki, un ancien kamikaze qui, confronté à nouveau à la créature légendaire, cherche sa rédemption dans ce monde en ruine.

Après Steven Spielberg, Christopher Nolan encense le film

Le mois dernier, Steven Spielberg avait publiquement exprimé son admiration pour Godzilla Minus One. Les deux réalisateurs s'étaient croisés lors du traditionnel déjeuner des nommés aux Oscars à Los Angeles. C'est à cette occasion que le réalisateur de Jurassic Park avait avoué avoir déjà vu le film trois fois, et en être vraiment fan. Il avait particulièrement apprécié l'écriture des personnages humains. En guise de remerciements, le réalisateur de Minus One, lui-même grand admirateur du travail de Steven Spielberg, lui avait offert une figurine de Godzilla.

Un mois après Steven Spielberg, c'est désormais au tour de Christopher Nolan, tout juste auréolé de sept Oscars pour Oppenheimer, d'afficher son admiration pour Godzilla Minus One. Et comme le réalisateur de Jurassic Park, il a particulièrement apprécié le soin apporté à l'écriture des personnages humains.

Lors d'une rencontre entre les deux réalisateurs organisée par le distributeur japonais de Minus One, Christopher Nolan a déclaré:

J'ai vu Godzilla Minus One et j'ai été bluffé. C'est un film passionnant, magnifiquement réalisé. La mécanique du film nous implique tellement, c'est excitant à chaque instant. J'ai ressenti qu'il portait en lui l'esprit de 'The Eternal Zero', un de vos films antérieurs. Autour de l'histoire principale, qui reste Godzilla – un divertissement hautement excitant –, il y a une profondeur remarquable dans le développement des personnages et un sens de l'histoire vraiment appréciable.

Si vous n'avez pas eu la chance de découvrir Minus One au cinéma, sachez qu'il devrait sortir dans les prochains mois en vidéo dans une version 4K.