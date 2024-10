Netflix : les nouveautés films et séries du 21 au 27 octobre 2024

Découvrez les nouveaux films et les nouvelles séries qui s'ajoutent au catalogue de Netflix durant cette semaine du 21 octobre 2024. Entre autres, les abonnés pourront découvrir une comédie familiale française façon "Jumanji", et un thriller tendu au concept terrifiant.

Netflix : les nouveautés films de la semaine du 21 au 27 octobre

Netflix a décidé de s'attaquer à un jeu de société culte et d'en faire une comédie familiale avec Loups-Garou. Un film porté par Franck Dubosc, Jean Reno ou encore Suzanne Clément que les abonnés pourront découvrir cette semaine, à partir du 23 octobre. Soit seulement quelques jours après le lancement d'une version télévisée sur Canal+. Si l'émission imaginée par Panayotis Pascot et Fary propose une partie de Loups-garous grandeur nature, le long-métrage tend davantage vers Jumanji. En effet, c'est en jouant au jeu Les Loups-garous de Thiercelieux qu'une famille se retrouve propulsée dans un village au Moyen Âge. Découvrez ci-dessous la bande-annonce :

L'autre film qu'il ne faudra manquer cette semaine sur Netflix se nomme Don't Move. Un thriller au concept terrifiant puisqu'il y est question d'une femme poursuivie par un tueur qui lui a administré un produit paralysant. Sa victime aura alors 20 minutes pour échapper avant que son corps entier soit figé...

Netflix : les nouveautés séries de la semaine du 21 au 27 octobre

Au niveau des séries, Netflix va enfin proposer la suite d'Hellbound, la série fantastique coréenne par le réalisateur de Dernier train pour Busan. La première saison avait été lancée en 2021. À voir si le public sera encore présent pour suivre ce second chapitre après trois ans d'attente. Sinon, la nouveauté Territory pourrait attirer avec son ambiance de western. Situé dans l'Outback australien, le show verra des mineurs, des propriétaires terriens, des cow-boys et des gangsters se disputer la plus grande station d'élevage du monde. Notons la présence au casting d'Anna Torv (Fringe, Mindhunter, The Last of Us)

