On n'y croyait plus mais ce nouveau Superman a l'air vraiment génial !

Très attendu, le "Superman" de James Gunn vient de dévoiler sa première bande-annonce. Le héros incarné par David Corenswet y est accompagné de Lois Lane, mais aussi de nombreux autres personnages majeurs.

David Corenswet est le nouveau Superman

Après avoir été joué pour la dernière fois au cinéma par Henry Cavill, l’un des super-héros les plus célèbres de tous les temps va faire son retour sous les traits de David Corenswet. Le nouveau film Superman, réalisé par James Gunn et qui sera le premier du nouveau DC Universe, sortira ainsi dans les salles l’année prochaine.

Depuis qu’il a été annoncé, le nouveau Superman est vite devenu l’un des longs-métrages les plus attendus de ces prochaines années par les fans de comics. Le film a débuté son tournage en février dernier. Et il l’a terminé en juillet. Plusieurs mois après, on peut désormais voir sa première bande-annonce.

Un premier trailer riche en personnages

La première bande-annonce de Superman nous présente le célèbre héros en bien mauvaise posture. Ayant atterri violemment dans la neige, il semble gravement blessé. Mais il fait bientôt appel à Krypto, son chien possédant des super-pouvoirs et qui vient lui apporter son aide. Le trailer nous montre aussi le principal protagoniste sous les traits de son alter ego, Clark Kent. On retrouve aussi le cadre du Daily Planet, où Clark travaille aux côtés Lois Lane, que l’on voit également.

La bande-annonce ne se contente pas de nous montrer Superman et Lois. Elle met aussi en scène de nombreux autres personnages majeurs du film. Joué par Nicholas Hoult, Lex Luthor y apparaît. Mais aussi Guy Gardner, Hawkgirl, Mister Terrific et Metamorpho. On peut également voir le père adoptif de Clark, Jonathan. En revanche, Martha n’est pas présente dans ces premières images.

Le premier film du chapitre « Gods and Monsters »

Superman sera à découvrir au cinéma l’été prochain. En France, le film de James Gunn arrivera dans les salles obscures le 9 juillet 2025. Comme évoqué plus haut, il sera le premier long-métrage du nouveau DC Universe. Il fait donc partie du premier chapitre de cet univers, intitulé « Gods and Monsters ».

Les prochains films de ce même chapitre seront Supergirl : Woman of Tomorrow et Clayface. Ils sortiront respectivement au cinéma en France le 24 juin 2026 puis le 9 septembre 2026. Des longs-métrages The Authority, Batman : The Brave and the Bold et Swamp Thing sont également en développement. Mais ils n’ont pas encore de date de sortie.