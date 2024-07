Superman : excellente nouvelle pour le nouveau film de James Gunn

De longs mois après le début des prises de vue de "Superman", James Gunn a annoncé que son nouveau et très attendu film de super-héros venait de franchir une étape cruciale.

Le mythe de Superman revisité par James Gunn

Surtout connu pour avoir réalisé du côté de Marvel la trilogie Les Gardiens de la Galaxie, James Gunn est désormais passé pour de bon chez DC. Avec Peter Safran, il a même été nommé co-responsable de la création de DC Studios. Pour son premier film depuis qu’il a pris ce rôle, le cinéaste a choisi de s’attaquer à un mythe en réalisant une nouvelle version de l’histoire de Superman.

Comme nous vous l’avions expliqué à cette époque, le tournage de Superman a débuté à la fin du mois de février dernier. Depuis, les prises de vues se sont notamment déroulées à Cleveland, où Will Reeve a eu l’occasion de faire un caméo. Quelques semaines après la fin de cette étape dans la ville de l’Ohio, le long-métrage a franchi une étape importante.

Clap de fin pour le tournage du long-métrage !

Comme à son habitude, James Gunn a utilisé ses réseaux sociaux pour tenir ses fans au courant de l’avancement de son nouveau projet. Via son compte X, le réalisateur a ainsi annoncé la fin du tournage de Superman. Pour cela, il a partagé une photo de la première semaine des prises de vues, du côté de Svalbard, en Norvège. Et il a accompagné ce cliché d’un joli message pour remercier toute l’équipe du film :

Je voulais faire un film sur un homme bien dans un monde qui ne l’est pas toujours. Et la bonté, la gentillesse et l’amour que j’ai rencontrés chaque jour sur le plateau m’ont inspiré et m’ont fait avancer quand je me sentais trop épuisé pour continuer tout seul. Merci à tous du fond du cœur. Ç’a été un honneur.

Sur la photo partagée par James Gunn, on peut notamment voir David Corenswet, le nouvel interprète de l’Homme d’acier, ainsi que Nicholas Hoult, choisi pour jouer Lex Luthor. Sara Sampaio et Maria Gabriela De Faria, alias Eve Teschmacher et Angela Spica, sont également visibles.

Près d’un an pour compléter la post-production

Avec la fin de son tournage, Superman a désormais presque un an pour compléter sa post-production. Car sa date de sortie est fixée au 9 juillet 2025 au cinéma en France. Sauf grosse surprise, le film ne devrait donc pas avoir de retard. On peut de toute manière compter sur James Gunn pour nous tenir au courant de l’avancée du processus de post-production lors des mois à venir.