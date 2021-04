Once Upon a Time... in Hollywood : Quentin Tarantino dispose d'un montage d'une durée insensée

Quentin Tarantino a accouché d'une oeuvre folle avec "Once Upon a Time... in Hollywood" et, malgré ses 2h45, nous ne serions pas contre un peu de rab. Margot Robbie a justement annoncé qu'il existe une version à la durée complètement insensée.

Once Upon a Time... in Hollywood : les années 60 selon Quentin Tarantino

Dernière oeuvre en date du maître Quentin Tarantino, Once Upon a Time... in Hollywood pourrait faire office de conclusion à sa filmographie. Lui qui ne veut pas continuer à tourner encore longtemps a signé un enivrant hommage au cinéma. Une sorte d'exploration passionnée et passionnante au sein de l'Hollywood de la fin des années 60. Le réalisateur a employé Leonardo DiCaprio et Brad Pitt pour être les deux figures centrales traversant cette époque en pleine mutation. Autour d'eux, un casting comme seul QT en a le secret : Margot Robbie, Al Pacino, Timothy Olyphant, Tim Roth, Kurt Russell, Michael Madsen, Bruce Dern, Dakota Fanning ou encore James Marsden, pour ne citer qu'eux.

Once Upon a Time... in Hollywood est un film tentaculaire à la durée de 2h45. Le plus fort dans tout ça est que l'on se laisse embarquer avec un plaisir monstre pendant tout ce temps, alors qu'aucune grand trame narrative ne sert de fil rouge. Figurez-vous que le compteur aurait pu grimper encore plus. Quentin Tarantino a révélé l'année dernière qu'il avait dans son tiroir un montage de 4 heures. Une information qui n'a pas manqué de tomber dans l'oreille des cinéphiles que nous sommes. Un an plus tard, toujours aucun signe de vie de l'oeuvre sous cette forme et personne ne peut dire si elle verra le jour. Une belle édition en vidéo serait sans doute très convoitée par le public.

Une version (très) longue, ça vous dit ?

Les fans du film peuvent maintenant se mettre à rêver d'une version encore plus folle, sans concession. Au micro de Variety (via Screenrant), Margot Robbie a dévoilé que Quentin Tarantino avait assemblé un montage qui culmine à 20 heures !

Il existe un montage de 20 heures de Once Upon a Time... in Hollywood... Il y a tellement plus, que vous n'avez pas pu voir, nous avons tourné des choses incroyables, et pour un million de raisons évidentes on ne peut pas faire ce montage.

Une folie complète, qui veut dire qu'il existe de la matière à profusion. Le metteur en scène et son équipe ont tourné tellement de scènes qui ne se retrouvent pas dans la version délivrée en salle que ça en devient frustrant. Nous savions que des énormes coupes avaient été obligatoires pour respecter des critères commerciaux et un certain équilibre vis-à-vis du public mais nous ne nous imaginions pas que tant de rushs étaient inexploités. Si l'on soulignait que nous ne savions pas si nous pourrions un jour avoir une version longue, nos espoirs concernant celle de 20 heures sont alors proches du néant absolu...