Oppenheimer : avez-vous reconnu Gary Oldman ?

[ATTENTION, cet article contient des spoilers !] Absent de la promotion d'"Oppenheimer", Gary Oldman fait partie de l'incroyable distribution du film de Christopher Nolan. Méconnaissable dans la peau du président Harry Truman, le comédien a un échange marquant avec le protagoniste incarné par Cillian Murphy.

Un casting monstrueux pour Oppenheimer

Douzième long-métrage de Christopher Nolan, Oppenheimer plonge le spectateur dans l'esprit brillant et tourmenté du créateur de la bombe atomique. Alternant entre différentes temporalités, le film navigue entre la jeunesse de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), les rencontres déterminantes de sa vie, ses recherches ainsi que la conception de l'arme nucléaire à Los Alamos, le fameux essai Trinity effectué le 16 juillet 1945 et la période marquée par ses remords après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki.

Oppenheimer ©Universal Pictures

Un biopic politique d'une densité impressionnante, complexe et passionnant, doublé d'une proposition visuelle et sonore éreintante. Le film est également marqué par des performances d'acteurs exceptionnelles. Outre celle de Cillian Murphy, impossible de ne pas citer celle de Robert Downey Jr. qui, en prêtant ses traits au philanthrope et politicien Lewis Strauss, trouve l'un de ses meilleurs rôles. Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Josh Hartnett, Benny Safdie, Casey Affleck, Rami Malek, Jason Clarke, Olivia Thirlby, Kenneth Branagh, Alden Ehrenreich, Matthew Modine ou encore Josh Peck complètent la distribution phénoménale d'Oppenheimer.

Gary Oldman, habitué des transformations

Dans une scène courte mais marquante du dernier acte, le protagoniste s'entretient avec Harry Truman dans le Bureau ovale. Ce dernier lui fait alors clairement comprendre qu'il n'a que faire de ses états d'âme et de sa prise de conscience d'avoir du "sang sur les mains". Dans la peau du président des États-Unis, Gary Oldman apparaît une nouvelle fois méconnaissable après ses transformations pour Dracula, True Romance, Le Cinquième élément, Hannibal ou le récent Les Heures sombres.

J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) - Oppenheimer ©Universal Pictures

Le film marque la quatrième collaboration entre le comédien et Christopher Nolan après la trilogie du Dark Knight, dans laquelle il incarne le commissaire Jim Gordon, fidèle allié de Bruce Wayne. Si le réalisateur souhaitait garder la surprise autour de ce caméo, Cillian Murphy avait vendu la mèche lors d'une table ronde organisée par Entertainment Weekly, s'exprimant sur le privilège de tourner avec des comédiens de la trempe de Gary Oldman ou Kenneth Branagh, qui font partie des "meilleurs acteurs au monde" selon lui. L'interprète d'Harry Truman avait quant à lui brièvement confirmé sa présence dans "une scène" d'Oppenheimer auprès de la station de radio britannique TalkSport en avril 2022.