Oppenheimer : le film de Christopher Nolan va encore énerver Tom Cruise

Actuellement dans les salles, "Oppenheimer" profite notamment de sa présence dans toutes les salles IMAX aux Etats-Unis. Une exclusivité qui va se poursuivre au moins une semaine supplémentaire, au grand dam de Tom Cruise et "Mission Impossible 7".

Nouveau succès pour Christopher Nolan avec Oppenheimer

Oppenheimer est arrivé dans les salles de cinéma le 19 juillet en France. Depuis sa sortie, le film de Christopher Nolan est un carton. En seulement quelques jours, le long-métrage a déjà engrangé plus de 400 millions de dollars de recettes dans le monde. Des chiffres rassurants pour Universal qui a tout de même pris un certain risque en sortant ce film de trois heures consacré au physicien à l'origine de la bombe atomique.

En effet, sur le papier, on aurait pu se dire qu'un tel sujet n'allait pas forcément attirer un large public. Mais avec Christopher Nolan derrière la caméra, les spectateurs savent qu'ils auront un film pas comme les autres. De plus, une partie de la promotion du film avait mis l'accent sur l'expérience sensorielle promise par le cinéaste.

Pour cela, ce dernier a pu filmer l'intégralité de son film avec des caméras IMAX. Des appareils qui permettent de réaliser un très grand cadre avec des pellicules 70mm et ensuite de projeter le résultat sur des écrans géants de type IMAX. C'est notamment grâce à cette technique que Christopher Nolan peut créer une sensation d'immersion plus forte dans Oppenheimer.

Cillian Murphy - Oppenheimer ©Universal Pictures

Évidemment, Oppenheimer n'a pas été présenté uniquement dans des salles IMAX. Celles-ci sont encore limitées en nombre (740 dans le monde, dont 411 aux Etats-Unis), ce qui n'empêche pas de vivre une expérience cinématographique dans d'autres salles.

Pour autant, avant la sortie du film, Tom Cruise s'était un peu agacé de voir Oppenheimer monopoliser toutes ces salles IMAX aux Etats-Unis. Universal ayant négocié avec les exploitants une exclusivité de trois semaines consécutives pour Oppenheimer dans les cinémas IMAX. Plutôt embêtant pour Tom Cruise et la sortie de son Mission Impossible 7 (une semaine avant le film de Christopher Nolan).

Mission Impossible 7 encore privé de salles IMAX

Il semblerait que la domination d'Oppenheimer dans les salles IMAX se poursuive, puisqu'Universal a gagné une semaine d'exclusivité supplémentaire. Un choix qui a de réelles conséquences économiques. Car le prix des places IMAX est bien plus cher que dans les salles "classiques".

Comme l'explique Première, "sur les 21,1 millions de dollars récoltés le jour de sa sortie en Amérique du Nord, les diffusions en IMAX représentaient 26,2% des recettes (d'Oppenheimer)". Et quand on sait que les recettes mondiales de MI7 sont moins élevées que prévu, on peut imaginer que Tom Cruise ne sera pas ravi de cette décision.

À l'origine, la société IMAX aurait voulu une répartition équitable entre Oppenheimer et Mission Impossible 7. Et il aurait été demandé à Paramount de repousser la sortie du film de Tom Cruise. Face au refus du studio, la priorité des salles IMAX serait revenue à Universal avec le film de Christopher Nolan. Un choix justifié par le fait que le cinéaste fait une véritable promotion de ces caméras, comme l'explique (via Première) Richard Gelfond, le directeur général de la compagnie.

Ce dernier souhaite tout de même faire revenir Mission Impossible 7 dans ces salles après l'exploitation d'Oppenheimer. Cependant, il se dit qu'Universal aurait l'intention de remettre Oppenheimer dans les cinémas IMAX à l'automne, "dès que les permis seront disponibles". Il faudra cependant cette fois batailler avec d'autres studios. À moins de reports en raison de la grève des acteurs, Warner Bros. devrait sortir Dune 2 le 1er novembre, et Disney The Marvels le 8 novembre.