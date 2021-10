Oppenheimer : Cillian Murphy sera la star du nouveau film de Christopher Nolan

Christopher Nolan quitte la Warner et s'associe avec Universal pour son prochain long-métrage, qui sera dédié à Robert Oppenheimer. Une date de sortie vient d'être fixée pour ce projet et on connaît désormais l'identité de celui qui tiendra le rôle principal.

Oppenheimer : Universal a raflé la mise Christopher Nolan a pas mal fait l'actualité depuis une grosse année. Il y a d'abord eu la sortie de Tenet en pleine pandémie, puis sa prise de position radicale au sujet de la stratégie de Warner. Le studio, avec qui il collaborait depuis un long moment, a en effet décidé de sortir tous ses films de 2021 dans les salles et sur la plateforme HBO Max. Une idée qui passait mal auprès d'un tel défenseur de la salle. Sans surprise, le metteur en scène est allé voir ailleurs pour son nouveau long-métrage. Ce dernier va se concentrer sur Robert Oppenheimer, un physicien connu pour avoir activement participé à la création de la bombe atomique. Le scénario se déroulera lors de la Seconde Guerre Mondiale ainsi qu'aux alentours de ce conflit historique. Christopher Nolan Warner étant hors de position, les autres gros d'Hollywood sont venus aux nouvelles pour tenter d'acquérir le prochain bébé de Christopher Nolan. Au bout du compte, c'est Universal qui a remporté la mise. Le deal a beaucoup fait parler, en raison des exigences du réalisateur. Celui-ci, sûr de sa valeur, a réclamé un budget de 100 millions de dollars, auquel doit s'ajouter la même somme rien que pour la promotion. Il a également exigé une liberté artistique complète, un tournage en IMAX et, surtout, la garantie de sortir Oppenheimer uniquement dans les salles pendant au moins 100 jours. Pour couronner le tout, Universal ne doit pas distribuer de film les trois semaines avant et après la sortie de ce projet déjà très attendu. Christopher Nolan assemble son équipe La presse américaine, dont Variety, relaie des nouvelles du projet et c'est l'occasion de découvrir que Cillian Murphy a été engagé pour tenir le rôle principal. L'acteur et le réalisateur se connaissent bien, pour avoir partagé plusieurs expériences ensemble. C'est évidemment un choix que l'on valide totalement, même s'il n'est pas très surprenant. Tommy Shelby (Cillian Murphy) - Peaky Blinders ©BBC Nolan a décidé de continuer à travailler avec des collaborateurs qu'il apprécie en s'entourant également du directeur de la photographie Hoyte Van Hoytema, avec qui il a tourné Tenet, Dunkerque et Interstellar, et du compositeur Ludwig Göransson, lui aussi impliqué sur Tenet. On connaît la date de sortie ! L'autre information très importante concerne la date de cette sortie. Elle a été fixée au 21 juillet 2023 aux États-Unis. Pour la France, et ailleurs dans le monde, le film devrait débarquer à la même période. Le tournage d'Oppenheimer commencera vraisemblablement durant la première partie de l'année prochaine. C'est aussi en 2022 que l'on verra Cillian Murphy dans la dernière saison de Peaky Blinders.