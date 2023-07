Oppenheimer : comment Robert Pattinson a aidé Christopher Nolan pour son film ?

Avant de s'attaquer au film "Oppenheimer", Christopher Nolan discutait déjà du célèbre physicien avec Robert Pattinson sur le tournage de "Tenet". L'acteur a d'ailleurs ensuite trouvé le cadeau parfait à offrir au cinéaste.

Christopher Nolan s'attaque à Oppenheimer

Après Dunkerque (2017), Christopher Nolan va à nouveau s'intéresser à la période de la Seconde Guerre mondiale avec Oppenheimer. Cette fois, son sujet n'est pas sur le front aux côtés des soldats en fuite. Comme son titre l'indique, le nouveau film du réalisateur s'intéresse à Julius Robert Oppenheimer. Le physicien est célèbre pour son implication dans la création de la bombe atomique. L'occasion pour le cinéaste de poser des questions morales autour de cette arme qui décida du sort de la guerre. Mais à quel prix...

Cillian Murphy - Oppenheimer ©Universal

Christopher Nolan a ainsi promis un film bouleversant, qui aurait même dévasté les premiers spectateurs. Visuellement, Oppenheimer devrait également être une expérience immersive impressionnante. Le cinéaste utilisant pour cela des caméras IMAX. Un matériel qui permet d'offrir un cadre d'image très grand pour un rendu optimal lorsqu'il est projeté sur des écrans géants adaptés.

Le film évoqué dès Tenet avec Robert Pattinson

Après Dunkerque, et avant de s'attaquer à Oppenheimer, Christopher Nolan a réalisé Tenet (2020), un film d'action et d'espionnage sous fond de science-fiction. Porté par John David Washington et Robert Pattinson, le long-métrage imagine une machine qui permet d'inverser le temps et ainsi d'avancer dans le passé. Une machine qui, entre les mains de l'antagoniste (joué par Kenneth Branagh), pourrait détruire le monde.

John David Washington - Tenet ©Warner Bros.

Christopher Nolan a expliqué lors d'une interview (à 4min45 de la vidéo ci-dessous) qu'il avait déjà commencé à évoquer Oppenheimer lors du tournage de Tenet. Le cinéaste avait discuté avec Robert Pattinson, sur le fait qu'Oppenheimer et le scientifique du projet Manhattan "ne pouvaient pas complètement éliminer la possibilité que, lorsqu'ils déclencheraient le premier appareil atomique, ils pourraient déclencher une réaction en chaîne qui détruirait le monde". Il précise dans l'interview avoir utilisé cela comme d'une "métaphore pour Tenet".

Après cela, Robert Pattinson aurait offert au cinéaste un livre sur les discours d'Oppenheimer des années 1950. Un ouvrage qui l'a passionné et l'a ainsi aidé dans le développement de son douzième long-métrage. Et alors que Cillian Murphy a obtenu le rôle-titre, Nolan n'a pas pu rendre l'appareil au comédien en l'incluant dans son film. Le cinéaste précisant que la star de The Batman était "très occupée et demandée".

Oppenheimer est à découvrir dans les salles le 19 juillet 2023.