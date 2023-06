Oppenheimer : Universal dévoile un making-of impressionnant du film de Christopher Nolan

Alors que la sortie en salles de "Oppenheimer' se rapproche, Universal a dévoilé un making-of du prochain film de Christopher Nolan. Une vidéo qui met l'accent sur l'expérience IMAX que nous promet le réalisateur.

Oppenheimer, nouvelle folie de Christopher Nolan

La semaine du 19 juillet ne sera pas la meilleure pour partir en vacances. C'est en effet à cette date que sortiront deux des films les plus attendus de l'année : Barbie et Oppenheimer. Deux salles, deux ambiances, mais de vrais événements à n'en pas douter. Surtout pour Oppenheimer qui verra Christopher Nolan revenir avec un biopic extrêmement ambitieux. Pour sa première collaboration avec Universal, le réalisateur s'est intéressé à Julius Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), "père de la bombe atomique".

Cillian Murphy - Oppenheimer ©Universal Pictures

Les différentes bandes-annonces du film étaient déjà impressionnantes. Et les informations autour de la production avaient fait grimper la hype. Christopher Nolan avait notamment déclaré avoir reproduit une explosion nucléaire sans CGI ! Preuve s'il en fallait de l'ambition démesurée du réalisateur de Tenet et Interstellar.

L'expérience IMAX au cœur du making-of

Dès lors, plutôt que de nous montrer encore des images du long-métrage, Universal India a eu la bonne idée de dévoiler un making-of d'Oppenheimer. Une vidéo (en une d'article) qui met l'accent sur l'utilisation de caméras IMAX (permettant d'offrir un format d'image plus grand et une meilleure résolution qu'avec d'autres pellicules). Grâce à cela, Nolan souhaite offrir aux spectateurs une immersion totale, même lorsqu'il s'agit "simplement" de capter l'émotion d'un visage.

Cillian Murphy - Oppenheimer ©Universal Pictures

Le cinéaste retrouve pour l'occasion le directeur de la photographie Hoyte van Hoytema, avec qui il collabore depuis Interstellar. De quoi assurer une qualité visuelle, et la promesse de vivre avec Oppenheimer une véritable expérience en salles. On apprend d'ailleurs dans ce making-of que Nolan et son équipe ont dû créer des pellicules pour les séquences en noir et blanc qui n'existaient pas avant.

Rappelons qu'en plus de Cillian Murphy, Oppenheimer sera porté par un très grand nombre d'acteurs, dont Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. et Florence Pugh, qui interviennent dans cette vidéo.