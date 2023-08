Oppenheimer : pourquoi Christopher Nolan s'est excusé auprès de Florence Pugh

Christopher Nolan a tenu à s'excuser auprès de Florence Pugh au moment de lui proposer un rôle dans son film "Oppenheimer". Des excuses jugées inutiles par la comédienne qui était prête à jouer n'importe qui.

Oppenheimer, un succès impressionnant

Le dernier film de Christopher Nolan, Oppenheimer, a dépassé les attentes de beaucoup de gens. Bien qu'il s'agisse d'un film de trois heures, en partie en noir et blanc et centré sur une figure scientifique jusqu'à présent relativement peu connue du grand public, le succès est là.

En quelques semaines, le long-métrage a engrangé plus de 723 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Ce qui en fait à ce jour le quatrième plus grand succès de Christopher Nolan, devant Interstellar (2014).

Florence Pugh et Cillian Murphy - Oppenheimer ©Universal Pictures

Ces chiffres sont d'autant plus impressionnants qu'Oppenheimer, qui s'intéresse à la vie du "père de la bombe atomique", n'est pas porté par d'immenses stars. Cillian Murphy a beau être un acteur talentueux et reconnu, on ne pensait pas qu'il pourrait attirer une aussi large audience dans les salles. Et même si Robert Downey Jr. a longtemps incarné Iron Man dans les super-productions Marvel, sa présence reste assez minime dans le film.

Florence Pugh, un rôle qui a son importance

Il en va de même pour Florence Pugh, figure montante de plus en plus connue (Midsommar, Black Widow, Don't Worry Darling), qui n'a droit qu'à une poignée de scènes dans Oppenheimer.

Cependant, son personnage a de l'importance. Elle incarne Jean Tatlock, l'un des premiers amours de J. Robert Oppenheimer. Une femme loin de tout romantisme mais qui souffrira malgré tout à cause du scientifique.

L'impact qu'elle a sur lui est indéniable. Surtout avec son destin tragique qui fait qu'Oppenheimer va être confronté une première fois à la mort de manière concrète et d'en ressortir extrêmement bouleversé, comme une annonce de ses fautes à venir.

Les excuses de Christopher Nolan

Florence Pugh apparaît peu dans le film et Christopher Nolan aurait été assez embêté de ne pas pouvoir lui offrir davantage. Dans une interview donnée à MTV, l'actrice a révélé que le réalisateur s'en était même excusé au moment de lui proposer le rôle. Il aurait admis que la présence de Jean était assez réduite et qu'il comprendrait parfaitement si Florence Pugh préférait décliner.

Je me souviens que (Nolan) s'est excusé de la taille du rôle. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Puis il m'a répondu : 'Nous allons t'envoyer le scénario et tu n'as qu'à le lire et décider... Et, honnêtement, si la taille pose problème je comprends tout à fait'. Je me souviens que le soir où j'ai reçu le scénario, je me suis dit : 'Je n'ai pas besoin de vérifier... Je sais que je vais le faire'.

Pour la comédienne, la taille du rôle n'avait donc aucune importance. Peu importe ce que Christopher Nolan voulait lui proposer, elle voulait travailler avec lui. Et elle aurait même pu accepter d'apparaître uniquement comme figurante.

Je savais que Chris voulait vraiment que je sache que ce n'était pas un très grand rôle, et qu'il comprendrait que je ne veuille pas. Et je me suis dit : 'Ça n'a pas d'importance. Même si je suis une serveuse au fond de la salle d'un café, je suis prête.

Comme disait Constantin Stanislavski, "Il n'y a pas de petits rôles, il n'y a que de petits acteurs", et cela se confirme avec ce qu'a su apporter Florence Pugh en jouant Jean. Et bien que Nolan soit critiqué pour ce type de traitement, ce n'est pas sans rappeler le cinéma de Michael Mann, dont même "les plus petits rôles" ont donné des performances riches et remarquables, à l'image de Tom Sizemore dans Heat.