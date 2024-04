Oppenheimer : sa sortie controversée au Japon lui a permis de battre un nouveau record

Le film "Oppenheimer" de Christopher Nolan est finalement sorti dans les salles japonaises à la fin du mois de mars malgré la controverse sur le point de vue des japonais dans le film. Cette sortie a permis au film de battre un nouveau record au box-office vieux de 12 ans.

Oppenheimer est sorti dans les salles japonaises

C'était une affaire délicate. Neuf mois après sa sortie dans les salles américaines, le film Oppenheimer de Christopher Nolan, est finalement sorti sur les écrans au Japon à la fin du mois de mars. L'arrivée du long-métrage star du box-office 2023 dans ce pays a été compliquée, étant donné qu'il relate l'invention de la bombe atomique qui a causé l'attaque nucléaire d'Hiroshima et Nagasaki durant la Seconde Guerre mondiale.

L'absence du point de vue japonais, et des dégâts humains et matériels causés par les deux bombes, avaient été critiqués à plusieurs reprises, notamment par Spike Lee, au moment de sa sortie dans le monde. Des critiques auxquelles Christopher Nolan avait répondu, arguant qu'il avait voulu relater son récit de la manière la plus subjective possible, et rester au plus près de son personnage principal, y compris lorsque les bombardements ont lieu. Il avait en effet confié qu'après le test Trinity effectué, Oppenheimer était "dans la même position que le reste de l'Amérique, et avait appris le bombardement d'Hiroshima à la radio".

D'après les premières informations, le public japonais est partagé sur le film. Si certains reconnaissent son intérêt historique, d'autres, comme l'ancien maire d'Hiroshima, regrettent l'absence de point de vue japonais, et des dégâts causés par les bombardements. Pour lui, "le film valide la conclusion que la bombe atomique a été utilisée pour sauver la vie des Américains".

Un nouveau record pour Christopher Nolan

La sortie controversée d'Oppenheimer au Japon a permis au film de battre un nouveau record au box-office. Ainsi, il est devenu le plus gros succès pour Christopher Nolan à l'international, dépassant ainsi le score de The Dark Knight Rises, sorti en 2012, et ses 634 millions de dollars de recettes.

Il affiche désormais le score de 640 millions, grâce à ses 6 millions de dollars récoltés sur le sol japonais. Au total, le box-office d'Oppenheimer s'élève aujourd'hui à 968 millions de dollars, soit le troisième plus gros succès de la carrière du réalisateur, derrière le milliard de The Dark Knight et The Dark Knight Rises.