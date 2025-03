Oscars 2024 : Anora triomphe et établit même un record impressionnant

S’il faisait partie des favoris avant les Oscars, "Anora" a fait encore plus fort que ce à quoi on pouvait s’attendre. Sean Baker a même établi un nouveau record.

Anora grand vainqueur des Oscars

La soirée des Oscars 2025 se tenait dans la nuit de ce dimanche 2 à ce lundi 3 mars, heure française. Comme chaque année, il s’agissait de l’un des événements les plus attendus de l’année à Hollywood. Et comme chaque année depuis de 2002, la cérémonie a eu lieu au Dolby Theater

Avant la cérémonie, The Brutalist, Emilia Pérez, Conclave et Anora faisaient figure de favoris pour repartir avec la prestigieuse statuette du meilleur film. Finalement, c’est le long-métrage de Sean Baker qui a remporté ce titre si prestigieux. Le réalisateur américain a même vécu une soirée historique.

Sean Baker dans l’Histoire

En tant que producteur d’Anora, Sean Baker a donc remporté la statuette du meilleur film. En plus de cela, il a été récompensé dans trois autres catégories. À savoir celle de la meilleure réalisation, du meilleur scénario original et du meilleur montage. Or, cela a valu au cinéaste d’établir un nouveau record. Car il est devenu la première personne à recevoir quatre Oscars pour le même film la même année.

Anora a également triomphé dans une cinquième catégorie. Mikey Madison a été sacrée meilleure actrice. Derrière le film de Sean Baker, The Brutalist a remporté trois Oscars. Adrien Brody a gagné celui de meilleur acteur, Daniel Blumberg celui de la meilleure musique et enfin Lol Crawley celui de la meilleure photographie.

« Seulement » deux statuettes pour Emilia Pérez

Pour rappel, Emilia Pérez avait une belle carte à jouer aux Oscars. Car le long-métrage était nominé dans 13 catégories, ce qui lui avait même fait battre un record. Mais le film de Jacques Audiard n’a finalement obtenu « que » deux statuettes.

Zoe Saldaña a été sacrée meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance. Elle avait déjà remporté le trophée de cette catégorie aux Golden Globes, début janvier. Et la chanson El Mal l’a imité en gagnant l’Oscar de la meilleure chanson originale après avoir glané ce même titre aux Golden Globes.

Si son film pouvait espérer beaucoup plus de trophées, Jacques Audiard ne semble toutefois pas affecté par les résultats des Oscars. Comme rapporté par Ouest France, il a donné une réponse sans détour lorsqu’il a été interrogé sur ces résultats : « Je m’en fous franchement. »Voilà qui a le mérite d’être clair.