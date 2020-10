OSS 117 3 : un premier extrait vidéo dévoilé !

Hubert Bonisseur de La Bath est de retour dans la première vidéo de "OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire". On y retrouve avec plaisir Jean Dujardin dans son rôle culte, dirigé cette fois par Nicolas Bedos. Dans les salles le 3 février 2021.

Direction l'Afrique noire pour OSS 117

En 2006 Michel Hazanavicius réalisait la comédie géniale OSS 117 : Le Caire, nid d'espions. Sorte de version parodique de James Bond (tirée des romans d'espionnage de Jean Bruce) avec en héros Hubert Bonisseur de la Bath, un agent secret très français incarné à la perfection par Jean Dujardin. Un véritable film culte, tout comme sa suite, OSS 117 : Rio ne répond plus (2009). Plus de dix ans après, Jean Dujardin va reprendre du service dans OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire mais avec cette fois Nicolas Bedos pour diriger les opérations. Ainsi, après l'Egypte et le Brésil, c'est en Afrique noire que l'agent fera des siennes. Et il croisera sur sa route, entre autres, Pierre Niney, Wladimir Yordanoff (décédé le 6 octobre 2020) et Fatou N'Diaye.

Voici ci-dessous le synopsis du film :

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

Un teaser qui donne le ton

En juillet dernier, Nicolas Bedos avait partagé une première photo officielle de ce OSS 117 3. Celle-ci était plutôt convaincante, montrant Jean Dujardin toujours aussi élégant en costume, tandis que l'imagerie d'ensemble apparaît fidèle aux précédents films. Néanmoins, on pouvait craindre que le remplacement de Michel Hazanavicius par Nicolas Bedos à la réalisation puisse bouleverse le ton et les dialogues qui sont la base du succès des films d'Hazanavicius. Même si Bedos s'est illustré derrière la caméra avec Monsieur & Madame Adelman et La Belle époque, il faut admettre que son style est différent.

Mais nous voilà rassuré avec le premier teaser dévoilé (à voir en une de l'article). On retrouve Hubert Bonisseur de La Bath dans ses œuvres, toujours aussi efficace face au danger et maître dans l'art de la punchline. On nous promet enfin des animaux, des femmes frisées et des hélicoptères. Bref, le ton est donné, et on a de plus en plus hâte de découvrir OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire dans les salles le 3 février 2021.