"Oui ça arrive" : Dwayne Johnson répond aux rumeurs sur son comportement désastreux

Il y a plusieurs mois, The Wrap a accusé Dwayne Johnson d’avoir eu un comportement catastrophique sur le tournage de "Red One". Le comédien vient enfin de s’exprimer sur ces accusations.

Après la polémique autour de Red One…

Dwayne Johnson sera bientôt de de retour dans Red One. On le verra jouer Callum Drift, le chef de la sécurité du Père Noël, qui doit retrouver ce dernier pour sauver les fêtes de fin d’année suite à son enlèvement. Pour cela, Callum sollicite l’aide de Jack O’Malley, un chasseur de primes incarné par Chris Evans.

Si Red One n’est pas encore sorti, le film a déjà été entaché d’une polémique. En mai dernier, The Wrap a sorti un article mettant largement en cause le comportement de Dwayne Johnson sur le tournage. Le comédien y était accusé d’avoir fait régulièrement pipi dans des bouteilles pour gagner du temps sur le plateau. Surtout, il aurait eu de nombreux retards qui auraient couté très cher à la production. Le média affirmait même qu’il était en moyenne sept à huit heures en retard !

… Dwayne Johnson prend la parole

Alors que l’on attendait la réaction du principal intéressé suite à la publication de l’article de The Wrap, il vient enfin de la donner. À l’occasion de la sortie de Red One, GQ a interrogé Dwayne Johnson sur les accusations dont il a fait l’objet. Il a concédé avoir effectivement fait pipi dans des bouteilles lors du tournage. Et il a avoué avoir eu des retards. Mais il a démenti les chiffres de sept à huit heures donnés dans l’article le mettant en cause :

Oui, ça arrive aussi. Mais pas à ce point. Les chiffres donnés étaient fous. Ridicules.

Jake Kasdan, qui a dirigé Dwayne Johnson dans Red One mais aussi Jumanji : Bienvenue dans la jungle et Jumanji : Next Level, a également démenti une des informations données par The Wrap. Dans son article, le média affirmait qu’en plus de ses retards, l’acteur manquait de temps en temps des journées entières de tournage. Le réalisateur a contredit ces accusations : « Il n’a jamais raté une journée de travail. »

Chris Evans défend son partenaire de jeu

Chris Evans est aussi venu à la rescousse de son partenaire de jeu dans Red One. Il a avoué que les entraînements physiques de Dwayne Johnson l’amenaient à être parfois en retard. Mais il a expliqué que, selon lui, ses retards n’en étaient pas vraiment. Car toute l’équipe du film était au courant de l’organisation de ses journées :

Ce n’est pas comme s’il était en retard de façon imprévue, et je n’appellerais même pas ça être en retard. Il arrive un peu en retard certains matins, mais ça fait partie du plan. Ses entraînements sont inclus dans les calendriers de la production, et tout le monde le sait, donc il arrive quand il est prévu qu’il arrive.

Si l’on en croit les propos de Dwayne Johnson, Jake Kasdan et Chris Evans, l’article publié par The Wrap comportait donc de fausses informations sur les habitudes de l’acteur. Cela n’a pas empêché Red One de recevoir de très mauvaises critiques de la part de la presse avant sa sortie.

Pour le public, le long-métrage sera visible dans les salles nord-américaines à partir de ce vendredi 15 novembre. En France, il n’a pas encore de date de sortie.